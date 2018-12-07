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Organização Criminosa

Facções do ES têm químico amador e até gerentes de logística para o crime

Facções do tráfico em Vitória contam com funções específicas

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 01:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 01:20
Complexo da Penha, em Vitória: facções criminosas controlam tráfico na região Crédito: Nestor Muller
As facções criminosas que controlam o tráfico de drogas na região do Complexo da Penha têm até um químico para garantir a qualidade dos produtos comercializados. Essa é uma dentre as muitas posições dentro da hierarquia do grupo criminoso, que conta ainda com gerentes de logística e central de videomonitoramento.
> Poder do tráfico no ES: casamento na prisão para planejar crimes
O ocupante do cargo de químico, mesmo sem formação superior específica, tem a responsabilidade de fazer a mistura dos diferentes ingredientes que vão no preparo da droga. Até 2013, quem era encarregado dessa tarefa era Robson de Oliveira. Conhecido como Bob Dog, Robson atuou no Primeiro Comando de Vitória (PCV) e no Trem Bala, recebendo orientações diretas do chefe das facções, Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, que já estava preso na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana.
RECLAMAÇÃO
O controle exercido por Beto sobre o produto oferecido no mercado era tanto que ele chegou a reclamar da qualidade da cocaína preparada por Bob Dog. O fato está em um dos diálogos interceptados com autorização da Justiça e citados pelo juiz Luiz Guilherme Risso na sentença que condena Robson e outros 16 acusados de pertencerem ou participarem da organização criminosa.
> Mulheres figuram no alto escalão do tráfico de drogas no Espírito Santo
No diálogo fica clara a insatisfação do chefão. Não está bom. Está cheirando e caiu a qualidade, afirma Beto em contato telefônico feito de dentro do presídio. O chefe do PCV alerta ainda para que ele não deixe cair a qualidade do produto. Sempre temos que fazer o melhor.
Segundo a sentença, não há dúvidas que Robson preparava entorpecentes para o grupo criminoso. Ele foi condenado, em 2015, a 21 anos de prisão, que estão sendo cumpridos na Penitenciária de Segurança Média de Viana (PSME II).
> A guerra do tráfico nos morros de Vitória
Em processo aberto este ano, que também tramita na Justiça estadual, investigações apontam que o PCV e o Trem Bala contam ainda com uma pessoa dedicada às questões de transporte e logística. Julieverson dos Reis Trindade, o Biju, esquematizaria a movimentação, transporte, compra e venda de drogas, inclusive fazendo viagens com esse fim.
Ainda segundo informações dos autos, Biju é conhecido das forças de segurança por adulterar ou remarcar números de chassis e sinais de identificação de veículos que seriam utilizados pelas facções. Ele ainda revenderia carros e motos oriundos de furtos e roubos.
Biju e mais 18 pessoas foram alvos de denúncia feita pelo Ministério Público do Estado, já aceita pela Justiça, e estão com as suas prisões decretadas.
VIGILÂNCIA
Em julho deste ano, a Polícia Civil desarticulou uma central de telecomunicações e videomonitoramento utilizada por traficantes da região do Complexo da Penha.
Nas apurações realizadas pelas forças de segurança, verificou-se que o local continha transceptores portáteis ilegais, telefones celulares, computadores e monitores com acesso a câmeras de videomonitoramento das principais entradas dos morros do Complexo da Penha.
> Megaoperação nacional caça integrantes de facção capixaba
No local, haviam até fogos de artifício utilizados para alertar os traficantes da chegada da polícia. Investigações mostraram que os bandidos captavam o sinal das câmeras de estabelecimentos comerciais e observavam todo o movimento no morro.
A equipe contava até com um olheiro encarregado de trocar as baterias do radiocomunicadores utilizados pelos companheiros que monitoravam as entradas e saídas da comunidade.
CONVERSA TELEFÔNICAS
Reclamação por pó
Veja transcrição de conversa telefônica autorizada pela Justiça entre Robson de Oliveira (Bob) e Carlos Alberto Furtado (Beto).
BETO pergunta como BOB está.
BOB diz que está bem.
BETO pergunta pela irmã dele.
BOB diz que a irmã dele está bem, diz que está na igreja.
BETO pede o número do CASCÃO.
BOB diz que não tem, diz que X. tem, diz que ele jogou lá hoje. Diz que CASCÃO falou que está precisando de os amigos mandar a parada para ele.
BETO pergunta pelas correrias. Diz que está preocupado com ele.
BETO pergunta quem está virando (fazendo) o pó.
BOB diz que ele mesmo.
BETO diz que o pó não está bom não, diz que está cheirando e caiu a qualidade. Diz que eles sempre têm que fazer o melhor. Diz que o amigo lá vai arrumar um esquema de peixe para ele vender. Diz que está querendo vender 10g, 15g, 20g. Diz que em 1kg quer tirar R$ 20 mil.
BOB diz que é só mandar que o bagulho vira daquele jeito. Pede para falar com CABEÇÃO.

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