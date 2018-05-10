Fabricante terá que indenizar cabeleireira após defeito em chapinha

Chapinha derreteu em cabelo de cliente por não suportar alta temperatura Crédito: TJES

O juiz do 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim condenou uma empresa de produtos de beleza a indenizar em R$ 3 mil, por danos morais, uma cabeleireira que comprou uma prancha de alisar cabelos que apresentou problemas antes mesmo dos seis meses de uso.

A dona do salão de beleza entrou com uma ação após a chapinha derreter enquanto era utilizada. O processo relata que a cabeleireira comprou o produto por R$ 450,00 e percebeu que o mesmo apresentou defeitos antes mesmo dos seis meses de uso, prazo da garantia.

Os autos dizem também que a chapinha não suportou a própria temperatura e acabou derretendo enquanto a cabeleireira alisava o cabelo de uma cliente, o que causou danos ao cabelo e gerou sérios problemas para a profissional.

A cabeleireira alegou que enviou o produto para a assistência técnica realizar os reparos necessários, porém, a entrega da prancha só poderia ser feita após a realização do depósito prévio, o que não foi feito.

Diante dos transtornos causados pelo defeito e pela não devolução do objeto, a dona do salão pediu a condenação da empresa para pagar indenização pelos danos morais e materiais, referentes aos gastos com o envio do produto para a autorizada e com a compra de outra prancha para substituir a primeira.