Estado Presente

Exame de DNA, vacinação e ajuda jurídica para moradores de 140 bairros

Primeira atuação acontece no dia 21 deste mês, em Terra Vermelha, Vila Velha; veja serviços disponíveis

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 22:21 - Atualizado há 6 anos

"Saúde Itinerante" vai realizar ações como doação ed sangue e realização de testes rápidos, como sífilis e HIV Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Governo do Estado vai levar vários serviços itinerantes de saúde, orientação jurídica, ações do CBMES, atendimento ao consumidor, oportunidades de trabalho e qualificação profissional para os 140 bairros atendidos pelo programa Estado Presente, até 2022.

Já no próximo dia 21, o bairro Terra Vermelha, Vila Velha, vai receber o "Estado Presente Itinerante". Os moradores da região vão poder contar com diversos serviços, como:

- Orientação Jurídica

- Exames de DNA;

- Doação de sangue;

- Realização de testes rápidos: sífilis, HIV, hepatites virais, glicemia;

- Vacinação;

- Aferição de pressão arterial;

- Prevenção de arboviroses;

- Rodas de conversa: prevenção de gravidez na adolescência, prevenção à violência, orientação nutricional, saúde da criança e do idoso, entre outros;

- Procon Móvel.

Já em 30 de novembro, o "Estado Presente Itinerante" deve seguir para Feu Rosa, na Serra. O público alvo é a população dos territórios do Estado Presente. O objetivo é desenvolver ações de saúde para a população dos bairros prioritários.

A partir de 2020, está prevista ainda a realização de cursos com 1.200 vagas por ano.

LISTA DE BAIRROS E PROGRAMAS SOCIAIS

O Governo do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (02), uma lista de bairros que vão receber programas sociais de combate à violência e criminalidade. Ao todo, 140 bairros de municípios da Grande Vitória e do interior vão ser contemplados com os projetos, que fazem parte do Programa Estado Presente.

Entre os projetos sociais previstos estão o PROERD, de combate às drogas e violência, o EJA, com foco na educação profissional de jovens e adultos, e o Campeões do Futuro, que oferece esportes de forma gratuita a crianças e adolescentes.

A apresentação do projeto foi feita na tarde desta segunda-feira (2) pelo governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta. De acordo com o governo, cerca de R$ 314 milhões de reais estão sendo investidos nos programas de eixo social.

A primeira ação acontece no dia 21 de setembro, em Terra Vermelha. O bairro vai receber o projeto Estado Presente Itinerante, que é uma espécie de ação global para fornecer serviços de saúde, orientação jurídica, qualificação profissional e oportunidades de trabalho aos moradores.

AS CIDADES

Oito cidades vão receber os projetos, que já tem início este ano. São elas:

- Vitória

- Vila Velha

- Serra

- Cariacica

- Cachoeiro de Itapemirim

- Colatina

- Linhares

- São Mateus.

A escolha dos municípios, segundo o governo, foi feita com base em oito indicadores que mostram a vulnerabilidade social destes locais:

- Homicídios em geral

- Homicídios de mulheres

- Número de socioeducandos acautelados

- Taxa de abandono do Ensino Fundamental II

- Taxa de abandono do Ensino Médio

- Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

- Renda domiciliar per capita

- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

