Ex-professor da Ufes é condenado por falsificação de certificados

Ufes Crédito: Ricardo Medeiros

acusado por falsificação de certificados de iniciação científica, foi condenado pelo crime pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) nesta sexta-feira (30). Na data em que a denúncia foi feita, Bruno ministrava aulas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O professor Bruno Borges Demicinis,, foi condenado pelo crime pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) nesta sexta-feira (30). Na data em que a denúncia foi feita, Bruno ministrava aulas na Universidade Federal do Espírito Santo ().

O homem foi condenado a dois anos, oito meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, e de pagamento de multa de R$ 8.298. Além do pagamento da multa, o professor deverá prestar serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação e pagar, ainda, prestação pecuniária no valor de R$ 21 mil.

Bruno Borges falsificou dois certificados de participação em, programa institucional científica da Ufes, que posteriormente foram utilizados por um estudante da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) para fins de aprovação em processo seletivo de mestrado.

Um dos certificados falsos atestava que o estudante havia participado de programa de iniciação científica entre 1º de março de 2009 e 2 de dezembro de 2009, totalizando 960 horas. Já o outro documento atestava participação em atividades entre 11 de março de 2010 e 12 de dezembro de 2010, com a mesma carga horária.

UFES

Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a instituição alegou que Bruno não faz mais parte do corpo docente da Ufes, e frizou, ainda, as informações da nota abaixo.

"A Administração Central da Ufes informa que o professor Bruno Borges Deminicis lecionou no Departamento de Zootecnia da Universidade no período de 05/08/2010 a 07/01/2015, data em que foi redistribuído para outro órgão.