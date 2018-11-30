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Regime aberto

Ex-professor da Ufes é condenado por falsificação de certificados

Bruno Borges Demicinis foi condenado a dois anos, oito meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, e de pagamento de multa de R$ 8.298

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 19:30
Ufes Crédito: Ricardo Medeiros
O professor Bruno Borges Demicinis, acusado por falsificação de certificados de iniciação científica, foi condenado pelo crime pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES) nesta sexta-feira (30). Na data em que a denúncia foi feita, Bruno ministrava aulas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
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O homem foi condenado a dois anos, oito meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, e de pagamento de multa de R$ 8.298. Além do pagamento da multa, o professor deverá prestar serviços à comunidade pelo mesmo período da condenação e pagar, ainda, prestação pecuniária no valor de R$ 21 mil.
Bruno Borges falsificou dois certificados de participação em, programa institucional científica da Ufes, que posteriormente foram utilizados por um estudante da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) para fins de aprovação em processo seletivo de mestrado.
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Um dos certificados falsos atestava que o estudante havia participado de programa de iniciação científica entre 1º de março de 2009 e 2 de dezembro de 2009, totalizando 960 horas. Já o outro documento atestava participação em atividades entre 11 de março de 2010 e 12 de dezembro de 2010, com a mesma carga horária.
UFES
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a instituição alegou que Bruno não faz mais parte do corpo docente da Ufes, e frizou, ainda, as informações da nota abaixo.
"A Administração Central da Ufes informa que o professor Bruno Borges Deminicis lecionou no Departamento de Zootecnia da Universidade no período de 05/08/2010 a 07/01/2015, data em que foi redistribuído para outro órgão.
No banco de dados da Ufes não constam registros de orientação em Iniciação Científica realizados pelo professor no período mencionado".

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