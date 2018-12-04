'Eu fui surpreendido', afirma presidente do Sindirodoviários

A ausência de ônibus nas ruas da Grande Vitória, com garagens das viações de portas fechadas na manhã desta terça-feira (4), não foi determinação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), segundo garantiu presidente do sindicato, José Carlos Sales.
Como presidente do sindicato eu fui surpreendido hoje pela categoria. A minha determinação foi para cumprir a liminar, os 70% 50%. Até a tarde de ontem (segunda-feira) eu passei isso. Não sei o que aconteceu para que tivessem essa postura, afirmou Sales.
Sobre as medidas que irá tomar para conter a radicalização do movimento, o líder sindical explicou que estava a caminho do sindicato e que a intenção é reunir a categoria para entender a situação.
Agora o que vamos fazer é sentar, chamar a diretoria e procurar saber o que houve. Até a assembleia de ontem à tarde estava tudo certo. Preciso analisar os fatos, mas a determinação do sindicato era para que cumprissem os 50% e 70%. Desde ontem percebi que a categoria estava tensa, relatou.
(Com informações de Eduardo Dias)