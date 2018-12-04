'Eu fui surpreendido', afirma presidente do Sindirodoviários

Segundo dia da greve dos rodoviários. Nenhum ônibus saiu da garagem da Viação Metropolitana desde 4h30, nesta terça-feira (4), segundo policiais militares no local Crédito: Caique Verli

A ausência de ônibus nas ruas da Grande Vitória, com garagens das viações de portas fechadas na manhã desta terça-feira (4), não foi determinação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), segundo garantiu presidente do sindicato, José Carlos Sales.

Como presidente do sindicato eu fui surpreendido hoje pela categoria. A minha determinação foi para cumprir a liminar, os 70% 50%. Até a tarde de ontem (segunda-feira) eu passei isso. Não sei o que aconteceu para que tivessem essa postura, afirmou Sales.

Sobre as medidas que irá tomar para conter a radicalização do movimento, o líder sindical explicou que estava a caminho do sindicato e que a intenção é reunir a categoria para entender a situação.

Agora o que vamos fazer é sentar, chamar a diretoria e procurar saber o que houve. Até a assembleia de ontem à tarde estava tudo certo. Preciso analisar os fatos, mas a determinação do sindicato era para que cumprissem os 50% e 70%. Desde ontem percebi que a categoria estava tensa, relatou.