Estuprador de Thayná esconde o rosto durante depoimento na CPI

Ademir Lúcio Ferreira esconde o rosto durante todo seu depoimento na CPI dos Maus-Tratos Crédito: Carlos Alberto Silva

Ele iniciou seu depoimento dizendo que se negaria a responder qualquer pergunta. E se esquivou das indagações feitas pelo senador Magno Malta (PR) sobre como teriam sido os abusos dos quais ele é acusado e sobre fatos daa vida dele.

Ademir se defendeu, dizendo que não tem participação na morte da menina Thayná , Disse ainda que está sofrendo na prisão.

"Fui torturado, estou sendo torturado até hoje. Tive o queixo quebrado e falei sob tortura. Eu já pedi providências quanto a isso."

Ademir já foi condenado por estuprar uma criança em Cariacica. O caso aconteceu três dias antes do sequestro de Thayná.