Estudantes capixabas conquistam medalhas na Olimpíada de Física

Alunos campeões na Olimpíada de Física Crédito: Arquivo Pessoal

Cinco alunos de colégios estaduais da região serrana do Espírito Santo foram premiados na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (Obfep). A competição, além de estimular os estudos, avalia também as habilidades na área da ciência.

Henrique Brunoro Krohling, de 14 anos, é um dos premiados na edição de 2018, com medalha de prata. O adolescente, que cursa o 1º ano do Ensino Médio, relata que soube da olimpíada por meio do incentivo da instituição de ensino e resolveu participar devido ao gosto e aptidão por exatas."Eu sempre gostei da área de exatas e, desde cedo, já demonstrava facilidade em lidar com números. As olimpíadas são uma forma de testar os conhecimentos, então me interessei e participo de todas possíveis", disse.

Para ele, ganhar a medalha é motivo de alegria devido ao tempo que se dedicou para estudar para a prova. "É muita felicidade. Estudei bastante para a prova. É a primeira vez que participo dessa olimpíada e fiquei muito contente com esse resultado", completou.

Laysa Gilles Guidi, de 15 anos, também participou da Obfep e saiu vitoriosa com medalha de bronze. A menina conta que a inspiração veio do irmão."Meu irmão é medalhista olímpico em matemática e física. Sempre via ele participando e queria participar também. Ele me motivava e até me ajudava a estudar" afirmou.

Questionada sobre o nível de dificuldade da prova, Laysa declara que conseguiu fazê-la com tranquilidade. "Eu não estava nervosa no dia, consegui fazer a prova com tranquilidade. Apesar de não ter estudado muito, mostrei o que sabia", concluiu.

Outro competidor da Obfep 2018 foi Thiago Felippe Neitzke Lahass, de 16 anos. Ele conquistou medalha de bronze e disse que sente orgulho porque realizou um sonho. "Queria muito ganhar medalha nessa olimpíada. Sinto orgulho, esse era meu objetivo para realizar um sonho".

Quem ainda saiu premiado nessa competição com medalha de prata foi Kayke Stuhr da Silva Paula, de 14 anos. O adolescente afirma que recebeu o resultado com surpresa, pois não imaginava conquistar a premiação. "Quando vi o resultado, a primeira reação foi de surpresa. Será que é verdade?. Nem passava pela minha cabeça conseguir a medalha. É uma sensação muito boa, uma vitória", relatou.

Matheus Peterle Modolo, de 15 anos, é o quinto premiado na competição com medalha prata. Segundo ele, dedicar um tempo aos estudos em casa foi essencial para conhecer a estrutura da prova. "As questões estavam num nível razoável, exigiam que o aluno tivesse um conhecimento mais avançado sobre a matéria, por isso é importante se preparar bem para a olimpíada", declarou.

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OBFEP

A Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (Obfep) de 2018 reuniu cerca de meio milhão de inscrições. A primeira fase do programa foi realizada no dia 14 de agosto, a segunda no dia 20 de outubro e os resultados foram divulgados em 03 de janeiro de 2019.