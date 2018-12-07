Estudante que não recebeu diploma será indenizada no ES

Uma estudante de pós-graduação em "Alfabetização e Letramento, Sociologia e Artes" será indenizada por danos morais no valor de R$ 4 mil em razão de a instituição de ensino ter se recusado a emitir certificado de conclusão do curso. A pós-graduanda é formada em Pedagogia e ingressou em 2015 na faculdade onde concluiu a especialização.

De acordo com a decisão do juiz da 1ª Vara de Castelo, no dia 12 de junho, a estudante enfrentou mais do que o "mero aborrecimento" ao ter sido impossibilitada de participar de processos seletivos para vagas na área do curso realizado, configurando o abalo psicológico e angústia, motivos que fazem com que deva ser indenizada.