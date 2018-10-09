Estudante italiana tem celular roubado na Praia do Canto

A italiana caminhava quando foi abordada por dois homens que a ameaçaram com uma arma falsa e exigiram que ela entregasse o celular. Depois de pegar o aparelho, os assaltantes tentaram fugir no sentido, mas um guarda municipal que estava de folga viu o momento em que a mulher foi abordada e correu para tentar deter os criminosos. Algumas pessoas que passavam pelo local também perseguiram os ladrões.