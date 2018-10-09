Estudante italiana tem celular roubado na Praia do Canto

Uma estudante italiana, que está fazendo intercâmbio em Vitória, foi assaltada por volta de 17h30 desta segunda-feira (8) próximo à Praça dos Namorados, em Vitória, por dois homens em uma bicicleta e que portavam uma arma falsa. A ação foi vista por um guarda municipal que estava de folga, mas correu atrás dos suspeitos, que foram detidos.
A italiana caminhava quando foi abordada por dois homens que a ameaçaram com uma arma falsa e exigiram que ela entregasse o celular. Depois de pegar o aparelho, os assaltantes tentaram fugir no sentido Camburi, mas um guarda municipal que estava de folga viu o momento em que a mulher foi abordada e correu para tentar deter os criminosos. Algumas pessoas que passavam pelo local também perseguiram os ladrões.
A Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar foram acionadas e chegaram momentos depois de os populares e o guarda conseguirem deter os suspeitos. Os dois bandidos foram levados ao DPJ da Capital e identificados como Sidney Santana Santos, de 23 anos, e Davi Henrique Siqueira, de 19 anos.
O celular da vítima foi recuperado, mas por ela não falar português, teve dificuldades em registrar o boletim de ocorrência, por isso foi necessário entrar em contato com amigos da estudante para que a ajudassem a explicar como tudo aconteceu.
Com informações de Daniela Carla