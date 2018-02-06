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Assalto

Estudante é esfaqueada dentro de ônibus em Vitória

O ônibus seguia de Vitória para Vila Velha, por volta de 8h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 14:20

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 14:20

Vítima recebeu atendimento médico do Samu no Terminal de São Torquato Crédito: Rafael Silva
Uma estudante de 18 anos seguia de ônibus com sua irmã quando foi assaltada e ferida com uma facada às 20 horas desta segunda-feira (05). O coletivo seguia de Vitória para Vila Velha.
As duas irmãs entraram no veículo e sentaram-se no fundo, ao lado de um casal. Quando o ônibus passou pela Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, a estudante pegou o celular para ver as horas e, ao fazer um movimento para guardar o aparelho, a moça do casal ao lado levantou e deu sinal. O rapaz que estava com ela rapidamente tirou uma faca da cintura e anunciou o assalto.
A vítima contou que não reagiu e entregou o celular prontamente mas, mesmo assim, o assaltante foi em direção ao seu peito com a faca. A estudante virou-se rapidamente e o golpe atingiu seu braço.
Após o esfaqueamento o casal de criminosos desceu do veículo e fugiu. As duas irmãs foram levadas até o Terminal de São Torquato, onde ela recebeu o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Com informações de Mayra Bandeira
 

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