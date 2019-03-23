Estudante é atropelada em Vitória

Uma estudante foi atropelada em uma rotatória na Rua Chafic Murad, no bairro Bento Ferreira, em Vitória, por volta das 18h10 desta sexta-feira (22).
A motorista do carro que atingiu a jovem informou que ela atravessou fora da faixa de pedestres e não foi possível frear a tempo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer à vítima, entretanto não há informações sobre o estado de saúde dela. Por conta do acidente, a Guarda Municipal desviou o trânsito para a rua lateral — Jair Etienne de Saurri.