Estudante de Vila Velha tem prova do Enem marcada para Brasília

Cartão de inscrição do estudante Rodolfo Nague, de 17 anos, de Vila Velha, aponta local de prova em universidade do Distrito Federal Crédito: Reprodução

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, um deles ainda não sabe se isso será possível e vive momentos de angústia. Rodolfo Nague, de 17 anos, que vive em Itapoã, Vila Velha, recebeu o cartão de inscrição e foi surpreendido com o local da prova: Centro Universitário de Brasília, no Distrito Federal. No próximo domingo, 111.956 estudantes inscritos pelo Espírito Santo vão participar da primeira etapa do. No entanto, um deles ainda não sabe se isso será possível e vive momentos de angústia. Rodolfo Nague, de 17 anos, que vive em, recebeu o cartão de inscrição e foi surpreendido com o local da prova: Centro Universitário de, no

De acordo com o documento, divulgado na última semana pelo Ministério da Educação, o jovem teria que realizar o exame em uma faculdade que fica a aproximadamente 1.287 quilômetros de distância de Vila Velha, onde mora. Em geral, o critério de escolha do local da prova é justamente a proximidade com a residência do candidato inscrito.

Educação Física e garante que se inscreveu com o endereço correto. Segundo ele, ao tomar conhecimento do que dizia o cartão de inscrição, em 22 de outubro, ligou imediatamente para a ouvidoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para resolver o problema a tempo de fazer a prova. Rodolfo pretende fazer o Enem pela primeira vez este ano para tentar uma vaga no curso dee garante que se inscreveu com o endereço correto. Segundo ele, ao tomar conhecimento do que dizia o cartão de inscrição, em 22 de outubro, ligou imediatamente para a ouvidoria do, para resolver o problema a tempo de fazer a prova.

Eles pediram meus dados e disseram que o meu caso seria resolvido com urgência. Falaram que mandariam SMS ou e-mail, mas até agora nada, não me respondem, disse Rodolfo. Desde então, o estudante afirma ter ligado para a ouvidoria todos os dias, durante uma semana, e escutado essa mesma resposta.

Twitter relatando a situação. Após orientação na escola em que estuda, fez um post norelatando a situação.

Na expectativa de conseguir realizar a prova, que acontece no próximo domingo e no dia 11 de novembro, ele fez um desabafo. O coração está na mão, a gente se prepara o ano inteiro pra fazer a prova no fim do ano, aí acontece isso. É muito frustrante.

Estudante Rodolfo Nague, de 17 anos Crédito: Arquivo pessoal

INEP

No fim da tarde desta segunda-feira (29), Rodolfo disse ter recebido um e-mail do Inep pedindo que ele alterasse os seus dados, quando, na verdade, o estudante precisa é da mudança do local do exame.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Inep pediu dados do estudante e informou que só conseguiria dar respostas sobre a situação na terça-feira (30).