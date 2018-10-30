Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Estudante de Vila Velha tem prova do Enem marcada para Brasília
Cartão de Inscrição

Estudante de Vila Velha tem prova do Enem marcada para Brasília

Morador de Itapoã, Rodolfo Nague, 17, teve surpresa ao receber o cartão de inscrição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 23:17

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 23:17

Cartão de inscrição do estudante Rodolfo Nague, de 17 anos, de Vila Velha, aponta local de prova em universidade do Distrito Federal Crédito: Reprodução
No próximo domingo, 111.956 estudantes inscritos pelo Espírito Santo vão participar da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, um deles ainda não sabe se isso será possível e vive momentos de angústia. Rodolfo Nague, de 17 anos, que vive em Itapoã, Vila Velha, recebeu o cartão de inscrição e foi surpreendido com o local da prova: Centro Universitário de Brasília, no Distrito Federal.
De acordo com o documento, divulgado na última semana pelo Ministério da Educação, o jovem teria que realizar o exame em uma faculdade que fica a aproximadamente 1.287 quilômetros de distância de Vila Velha, onde mora. Em geral, o critério de escolha do local da prova é justamente a proximidade com a residência do candidato inscrito.
Rodolfo pretende fazer o Enem pela primeira vez este ano para tentar uma vaga no curso de Educação Física e garante que se inscreveu com o endereço correto. Segundo ele, ao tomar conhecimento do que dizia o cartão de inscrição, em 22 de outubro, ligou imediatamente para a ouvidoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para resolver o problema a tempo de fazer a prova.
Eles pediram meus dados e disseram que o meu caso seria resolvido com urgência. Falaram que mandariam SMS ou e-mail, mas até agora nada, não me respondem, disse Rodolfo. Desde então, o estudante afirma ter ligado para a ouvidoria todos os dias, durante uma semana, e escutado essa mesma resposta.
Após orientação na escola em que estuda, fez um post no Twitter relatando a situação.
Na expectativa de conseguir realizar a prova, que acontece no próximo domingo e no dia 11 de novembro, ele fez um desabafo. O coração está na mão, a gente se prepara o ano inteiro pra fazer a prova no fim do ano, aí acontece isso. É muito frustrante.
Estudante Rodolfo Nague, de 17 anos Crédito: Arquivo pessoal
INEP
No fim da tarde desta segunda-feira (29), Rodolfo disse ter recebido um e-mail do Inep pedindo que ele alterasse os seus dados, quando, na verdade, o estudante precisa é da mudança do local do exame.
Procurada pela reportagem, a assessoria do Inep pediu dados do estudante e informou que só conseguiria dar respostas sobre a situação na terça-feira (30).
Estudante de Vila Velha tem prova do Enem marcada para Brasília

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados