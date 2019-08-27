Home
>
Grande Vitória
>
Estrutura da Rodoviária sobre o mar vai passar por reparos do DER

Estrutura da Rodoviária sobre o mar vai passar por reparos do DER

Um estudo de engenharia está sendo realizado e, em 30 dias, o governo do Estado deve ter os custos de intervenção da obra, para posteriormente licitar os trabalhos e iniciar os reparos

CBN Vitória (92,5 FM)

José Carlos Schaeffer

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 22:08

 - Atualizado há 6 anos

Área da Rodoviária de Vitória passou por intervenções. Espaço está isolado e não tem nenhuma atividade operacional Crédito: José Carlos Schaeffer

A fundação da estrutura da rodoviária de Vitória que fica sobre o mar vai passar por manutenção. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Cesar Maretto. Um estudo de engenharia está sendo realizado e, em 30 dias, o governo do Estado deve ter os custos de intervenção da obra, para posteriormente licitar os trabalhos e iniciar os reparos.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

> Ciclovia, bloqueio e mais faixas: o novo trânsito na Leitão da Silva

O trecho em questão foi alvo de muito debate sobre a segurança da estrutura, que serviu como terminal do aquaviário décadas atrás. Por ficar em área de maré, os pilares aparentavam um mal estado de conservação. Apesar de o DER garantir que o local que não corria risco de colapso, o Ministério Público do Espirito Santo solicitou à concessionária responsável pelo terminal rodoviário medidas para evitar riscos aos passageiros. 

SEPARAÇÃO DA ESTRUTURA

A partir daí, foi feito um trabalho de separação do telhado, para que, em caso de colapso, a estrutura operacional da rodoviária, onde acontece o fluxo de veículos, venda de passagens, embarque e desembarque, não fosse afetada. Agora, a área está isolada e não conta com nenhuma atividade. O espaço operacional da estrutura está com alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros válido até 2020 e não possui nenhum tipo de risco, como explica o Tenente-Coronel Carlos Wagner.

"Toda a parte de circulação de ônibus, guichês de bilheteria, área de embarque e desembarque está tudo OK. Somente aquele pedaço que fica na área de mar está isolado e aguarda reparo, que não traz um prejuízo a população que frequenta a rodoviária. Com essa separação, toda a parte operacional fica segura", disse.

Estrutura da Rodoviária de Vitória fica às margens da baía Crédito: Vitor Jubini

TRABALHO SEMELHANTE AO VIADUTO

Quanto aos reparos, o diretor-geral do DER-ES afirmou que em 30 dias os estudos de engenharia para manutenção devem ser concluídos. Maretto garante que não há risco algum no local e que o trabalho realizado será como o do viaduto Dom João Batista da Mota e Alburquerque - a ligação entre a Avenida Carlos Lindenberg e a Segunda Ponte, nos acessos a Cariacica.

"Aquele espaço ali o problema dele é tão somente a manutenção dos blocos de fundação, exatamente igual a manutenção do viaduto da Segunda Ponte. Nós estamos finalizando um orçamento de Engenharia para avaliar quanto custa a manutenção dos blocos que estão sobre as estacas daquela área. Em uns 30 dias a gente consegue fazer. Não tem risco nenhum, as pessoas podem utilizar", disse.

PLANEJAMENTO PARA ESPAÇO NA RODOVIÁRIA

A Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos foi procurada para comentar sobre uma possível utilização do espaço após a manutenção. A titular da pasta, a secretária estadual Lenise Loureiro, no entanto, informou que após as intervenções o governo estudará a melhor forma de aproveitamento do espaço, pensando também na renovação do contrato de concessão da rodoviária, que vence em 2021.

Interdição de rua para obra vira impasse na Praia do Canto

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais