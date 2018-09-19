Esther Radaelli, a produtora que ajuda a pôr o ES em rede nacional

Sabe aquelas matérias feitas pela TV Gazeta que são exibidas para todo o país, em programas como Encontro, Fantástico, Mais Você, noticiários ? Pois o destaque desta semana no Por Dentro da Cobertura tem participação direta nessas entradas na Rede Globo. Esther Radaelli, integrante do núcleo de rede nacional, foi a responsável por produzir matérias que emocionaram os capixabas (e os brasileiros), como a de Clarinha, a paciente que está há mais de 18 anos internada no Hospital da Polícia Militar (HPM).

A jornalista, de 26 anos, está há pouco mais de quatro na TV Gazeta. Começou no Jornal do Campo, atração em que também trabalha até hoje. Neta de cafeicultor, esta paulista (a puxada do "r" entrega logo de cara) que é apaixonada pelas suas raízes fala um pouco sobre sua saga em terras capixabas, um amor à primeira vista.

Esther Radaelli, produtora da TV Gazeta Crédito: Acervo pessoal

Vim pra cá muito nova. É um Estado de que gosto muito, não só das pessoas, mas também dessa diversidade, da culinária, de cenários, de estar andando e ver uma paisagem linda na sua frente. O Estado é muito rico, exalta. Confira o vídeo com o depoimento desta profissional cheia de sonhos que adora contar histórias. Confira o vídeo com o depoimento.