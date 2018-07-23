Estado vai processar empresas que fizeram obra no Terminal de Itaparica

A coletiva aconteceu nesta segunda-feira (23) Crédito: Lara Rosado

Terminal de Itaparica - uma delas fez o projeto e a outra executou a obra. O Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradoria Geral, informou em coletiva nesta segunda-feira (23) que vai entrar na Justiça contra as duas empresas que foram responsáveis pela obra do- uma delas fez o projeto e a outra executou a obra.

O Governo do Estado anunciou que vai pedir o ressarcimento do que for gasto para consertar toda a estrutura que está lá. O problema foi identificado na estrutura metálica do terminal, que vai ser removida.

"A primeira atitude que o Estado tomou foi a de proteção da população. A segunda atitude será buscar o ressarcimento dos prejuízos causados por esse problema detectado. Vamos avaliar a possibilidade de execução da garantia contratual e entrar com uma ação visando o ressarcimento ao erário de todos os prejuízos que foram sofridos dessa má execução do telhado.", afirmou o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves.

Ainda não existe o prazo para realizar a remoção da estrutura. A partir do momento em que ela for removida, será colocado um toldo para que, assim, o Terminal de Itaparica volte a funcionar.

As duas empresas apontadas como responsáveis pelo erro podem ser punidas de forma administrativa e pagar até uma multa, que pode chegar no valor de 10% do valor que foi contratado. A NBC Arquitetura foi a empresa responsável pelo projeto. Já a Imbeg Engenharia foi a quem executou a obra. As duas empresas foram procuradas pela reportagem, mas os telefonemas não foram atendidos.

Iopes) responsável pela fiscalização da obra também pode ser punida. A lei administrativa prevê advertência, suspensão e até demissão - mas isso ainda será analisado. A equipe do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo () responsável pela fiscalização da obra também pode ser punida. A lei administrativa prevê advertência, suspensão e até demissão - mas isso ainda será analisado.