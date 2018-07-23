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Vila Velha

Estado vai processar empresas que fizeram obra no Terminal de Itaparica

As duas empresas apontadas como responsáveis pelo erro na obra que foi entregue podem ser punidas de forma administrativa e pagar até uma multa

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 20:59
A coletiva aconteceu nesta segunda-feira (23) Crédito: Lara Rosado
O Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradoria Geral, informou em coletiva nesta segunda-feira (23) que vai entrar na Justiça contra as duas empresas que foram responsáveis pela obra do Terminal de Itaparica - uma delas fez o projeto e a outra executou a obra.
O Governo do Estado anunciou que vai pedir o ressarcimento do que for gasto para consertar toda a estrutura que está lá. O problema foi identificado na estrutura metálica do terminal, que vai ser removida. 
"A primeira atitude que o Estado tomou foi a de proteção da população. A segunda atitude será buscar o ressarcimento dos prejuízos causados por esse problema detectado. Vamos avaliar a possibilidade de execução da garantia contratual e entrar com uma ação visando o ressarcimento ao erário de todos os prejuízos que foram sofridos dessa má execução do telhado.", afirmou o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves.
Ainda não existe o prazo para realizar a remoção da estrutura. A partir do momento em que ela for removida, será colocado um toldo para que, assim, o Terminal de Itaparica volte a funcionar.
As duas empresas apontadas como responsáveis pelo erro podem ser punidas de forma administrativa e pagar até uma multa, que pode chegar no valor de 10% do valor que foi contratado. A NBC Arquitetura foi a empresa responsável pelo projeto. Já a Imbeg Engenharia foi a quem executou a obra. As duas empresas foram procuradas pela reportagem, mas os telefonemas não foram atendidos.
A equipe do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) responsável pela fiscalização da obra também pode ser punida. A lei administrativa prevê advertência, suspensão e até demissão - mas isso ainda será analisado.
As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa, que aconteceu nesta segunda-feira (23) com o secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli.

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