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Trajetória de sucesso

ESse Samba: MUG celebra história capixaba em seus 40 anos de avenida

A Mocidade Unida da Glória, de Vila Velha, revela os caminhos que percorreu para se tornar vitoriosa no Carnaval de Vitória

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 20:29
Ensaio técnico da MUG no Sambão do Povo prepara integrantes para o desfile do próximo sábado (15) Crédito: Fernando Madeira
Crédito:
Com toda a atenção voltada para o próximo sábado (15), quando desfila no grupo especial do Carnaval de Vitória, mas sem deixar de olhar para a própria história, a Mocidade Unida da Glória (MUG)  celebra seus 40 anos em 2020 resgatando personalidades, lendas e a cultura capixaba. 

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Para falar um pouco da agremiação, de toda a trajetória nessas quatro décadas que a tornou vitoriosa, A Gazeta convidou a escola a se apresentar ao público pelos olhos da própria comunidade, com fotos, vídeos e depoimentos.  Quem dá o sinal verde para o Leão da Glória revelar-se no projeto "ESse Samba" é o enredista da MUG Leonardo Soares. Confira!

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