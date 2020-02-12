ESse Samba: MUG celebra história capixaba em seus 40 anos de avenida

Para falar um pouco da agremiação, de toda a trajetória nessas quatro décadas que a tornou vitoriosa, A Gazeta convidou a escola a se apresentar ao público pelos olhos da própria comunidade, com fotos, vídeos e depoimentos. Quem dá o sinal verde para o Leão da Glória revelar-se no projeto "ESse Samba" é o enredista da MUG Leonardo Soares. Confira!