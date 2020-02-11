ESse Samba: comunidade abraça o enredo da São Torquato

"Vermelho e branco chegou. São Torquato, meu amor!". É com essa declaração apaixonada que a comunidade de Vila Velha espera, ansiosamente, pelo desfile da Independentes de São Torquato no próximo sábado (15), no Sambão do Povo.
De volta ao grupo especial do Carnaval de Vitória, a agremiação vai levar para a passarela do samba os contos de fadas, reinos encantados, mistérios e muita magia. A pedido de A Gazeta, integrantes da escola mostraram os bastidores dos ensaios e as expectativas para o desfile. Confira o vídeo: