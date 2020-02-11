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ESse Samba: comunidade abraça o enredo da São Torquato

De volta ao grupo especial do Carnaval de Vitória, a escola vai levar para a avenida um mundo de ilusões, mistérios e magias

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 18:42
Ritmistas da Independentes de São Torquato  ensaiam para o desfile do próximo sábado Crédito: Carlos Alberto Silva
"Vermelho e branco chegou. São Torquato, meu amor!". É com essa declaração apaixonada que a comunidade de Vila Velha espera, ansiosamente, pelo desfile da Independentes de São Torquato no próximo sábado (15), no Sambão do Povo. 
De volta ao grupo especial do Carnaval de Vitória, a agremiação vai levar para a passarela do samba os contos de fadas, reinos encantados, mistérios e muita magia. A pedido de A Gazeta, integrantes da escola mostraram os bastidores dos ensaios e as expectativas para o desfile. Confira o vídeo: 
> Confira a cobertura completa do Carnaval de Vitória

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