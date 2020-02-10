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Comunidade vem forte

ESse Samba: a união faz a força na Unidos de Jucutuquara

Com a missão de sair campeã da avenida após 10 anos de jejum,  escola exalta a união dos integrantes para emocionar o público

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 17:09
Data: 06/02/2020 - ES - Vitória - Ensaio técnico da Escola de Samba Unidos de Jucutuquara  Crédito: Fernando Madeira
Crédito:
A comunidade da Unidos de Jucutuquara tem uma missão clara para o Carnaval de Vitória de 2020: sair do Sambão do Povo campeã, feito que não acontece há 10 anos. Para isso, os integrantes da agremiação abraçaram o enredo Griot, que fala sobre a arte, a força e história do povo negro.  
No próximo sábado (15), a coruja será a segunda escola a pisar na avenida e tem como trunfo a união dos componentes. "É uma verdadeira missão retornar com o título para a Unidos  de Jucutuquara.  Nós estamos apostando no conjunto, tentando agregar todos os quesitos da melhor forma. Trazendo essa galera para a quadra para todo mundo colocar a mão na massa", pondera o carnavalesco Vanderson César. 
A pedido de A Gazeta, o departamento cultural da Unidos de Jucutuquara gravou imagens dos bastidores do barracão e depoimentos dos integrantes. Confira o vídeo.  

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