ESse Samba: a união faz a força na Unidos de Jucutuquara

A comunidade da Unidos de Jucutuquara tem uma missão clara para o Carnaval de Vitória de 2020: sair do Sambão do Povo campeã, feito que não acontece há 10 anos. Para isso, os integrantes da agremiação abraçaram o enredo Griot, que fala sobre a arte, a força e história do povo negro.
No próximo sábado (15), a coruja será a segunda escola a pisar na avenida e tem como trunfo a união dos componentes. "É uma verdadeira missão retornar com o título para a Unidos de Jucutuquara. Nós estamos apostando no conjunto, tentando agregar todos os quesitos da melhor forma. Trazendo essa galera para a quadra para todo mundo colocar a mão na massa", pondera o carnavalesco Vanderson César.
A pedido de A Gazeta, o departamento cultural da Unidos de Jucutuquara gravou imagens dos bastidores do barracão e depoimentos dos integrantes. Confira o vídeo.