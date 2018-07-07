Esposa recebeu fotos do marido morto em grupo da igreja no celular

Acidente na Rodovia José Sette, em Cariacica, deixou quatro mortos Crédito: Vitor Jubini

A esposa do dono do carro envolvido no acidente com quatro vítimas na Rodovia José Sette soube da morte do marido após uma vizinha receber fotos em um grupo da igreja e reconhecer o carro na manhã deste sábado (7). O Corpo de Bombeiros afirmou ao ESTV 1ª Edição que isolou a área para que não houvessem registros da tragédia, mas, mesmo assim, algumas pessoas insistiram em fotografar.

Stella Teixeira, de 32 anos, afirma que, após uma discussão na tarde desta sexta-feira (6), José Mário Batista, de 32 anos, saiu de casa e não voltou mais. O acidente aconteceu por volta de 5h30 deste sábado

Ao ESTV 1ª Edição, a capitã do Corpo de Bombeiros Gabriela Carvalho afirma que a área da colisão foi isolada para que não houvessem registros dos corpos. "É constrangedor para a família lidar com uma situação dessas", disse. "Nós colocamos propositalmente a nossa viatura lateralmente para evitar que as pessoas tirassem fotos, mas infelizmente as pessoas tendem a tentar de qualquer forma tirar uma foto para poder divulgar", explica a tenente.

AS VÍTIMAS

No carro estavam quatro pessoas, sendo duas delas irmãos - Romilton Dias Santos Junior, de 22 anos, e Ramon Silva Santos, de 21 anos. Além deles, Weverton Gomes Alves Narciso, de 18 anos, e o dono do veículo, José Mário Batista, de 32 anos.

José Mário também trabalha como motorista. As informações são da esposa da vítima, que não se identificou à reportagem. Ela contou que o marido saiu de casa após o jogo do Brasil, no final da tarde desta sexta-feira (6), e não voltou mais. Ela ficou sabendo do acidente nesta manhã (7), por meio de uma vizinha, que recebeu fotos do acidente pelo celular e reconheceu o carro do homem.

Disse ainda que não conseguiu falar com o marido porque o aparelho de telefone dele estava estragado. A mulher relatou que não sabe quem são as pessoas que estavam no carro com ele. O homem tinha três filhos.

O ACIDENTE