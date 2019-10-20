Espírito Santo vai ganhar agência do consulado italiano

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 15:30
Após anos de batalha, o Espírito Santo vai passar a contar com um agência consular da Itália. Entre outros benefícios, em breve será possível solicitar a cidadania italiana sem sair de Vitória. Hoje, a maioria dos capixabas que pede o reconhecimento precisa se deslocar até o Rio de Janeiro para conseguir dar entrada na documentação.
O comunicado oficial saiu nesta sexta-feira (18) e, agora, será iniciada a fase de transição, segundo Cilmar Cesconetto Franceschetto, presidente da Casa D'Italia Espírito Santo - entidade que congrega a comunidade italiana no Estado. Para esta etapa, serão contratadas duas pessoas para atuar na unidade consular que já existe em Vitória para dar agilidade a processos dos capixabas e também para digitalizar a documentação daqueles que já realizaram procedimentos no Rio.
A estimativa, de acordo com Cilmar, é que no prazo de um ano seja realizado um concurso público para contratação definitiva da equipe que vai compor a agência consular do Estado. Por enquanto, explica o presidente, o Espírito Santo ainda mantém dependência em relação ao consulado do Rio de Janeiro mas, após a transição, todos os serviços serão prestados aqui, inclusive a cidadania italiana - a maior demanda dos capixabas.
Cilmar aponta que, no Espírito Santo, pelo menos 60% da população tem algum antepassado italiano. Ou seja, há em torno de 2,5 milhões de capixabas descendentes e que, eventualmente, podem se beneficiar da implantação da agência. Hoje, cerca de 30 mil têm cidadania italiana.
Cilmar Cesconetto FranceschettoDiretor-presidente da Casa D'Italia
Além de favorecer os descendentes de italianos, Cilmar acredita que a instalação de uma agência consular no Estado vai contribuir também para o fortalecimento de parcerias econômicas do Espírito Santo com a Itália.
