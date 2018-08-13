Espírito Santo tem novo alerta de queda brusca na temperatura

O Espírito Santo recebeu um novo alerta de perigo queda brusca nas temperaturas, com declínio superior a 5ºC. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido para as regiões do Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste.
Publicado em 12 de Agosto de 2018 às 21:32
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