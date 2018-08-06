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Espírito Santo tem novo alerta de chuvas intensas

Alerta do Inmet é válido para 74 cidades capixabas; veja lista no fim da publicação

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:47
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (6) um alerta de chuva, em grau de severidade 'perigo potencial', para 74 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até as 23 horas de terça-feira (7). O acumulado de chuva pode chegar  a 20 ou 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. 
Mapa divulgado pelo Inmet mostra cobertura do alerta no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Inmet
> Internauta registra nevoeiro em Domingos Martins
De acordo com o instituto, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O Inmet pede que em caso de necessidade a população entre em contato com a Defesa Civil, no número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, número 193. 

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