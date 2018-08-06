Espírito Santo tem novo alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia () emitiu nesta segunda-feira (6) umde chuva, em grau de severidade 'perigo potencial', para 74 cidades do. O alerta é válido até as 23 horas de terça-feira (7). O acumulado depode chegar a 20 ou 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia.

De acordo com o instituto, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O Inmet pede que em caso de necessidade a população entre em contato com a Defesa Civil, no número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, número 193.