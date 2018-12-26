Espírito Santo tem novo alerta de chuvas fortes

Tempo nublado e chuva em todo o Espírito Santo e a instabilidade no tempo deve continuar; a Defesa Civil do Espírito Santo e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiram um novo alerta nesta quarta-feira (26) de chuvas fortes para todo o Estado.
O Inpe informou que nesta quarta (26), haverá condições para chuvas significativas, gerando acumulados expressivos no período para os 78 municípios do Espírito Santo.
Já a Defesa Civil enviou uma nova mensagem aos capixabas alertando para chuvas intensas e pedindo que os moradores evitem áreas alagadas e procurem abrigo em locais seguros.
O alerta de atenção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também continua válido até às 23h59 desta quarta-feira (26).