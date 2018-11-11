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Desalojados e desabrigados

Espírito Santo tem mais de 400 pessoas fora de casa

Só na Grande Vitória, 243 pessoas tiveram que sair de casa por conta das chuvas

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 23:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 23:30
Em Cobilândia, bairro de Vila Velha, os moradores fizeram churrasco em meio ao alagamento Crédito: Patrícia Scalzer
O momento mais crítico já passou, mas as fortes chuvas registradas nos últimos dias no Espírito Santo deixaram para trás um rastro de destruição, estragos e prejuízos para centenas de capixabas. Apesar do volume de chuva ter caído e o alerta ter sido oficialmente retirado, cresceu o número de desabrigados e desalojados.
Em todo Espírito Santo já são 405 pessoas que estão fora de suas casas. Até a noite da sexta-feira (9), eram 240 pessoas. 
> Grande Vitória tem 243 desabrigados ou desalojados, diz Defesa Civil
Segundo dados do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil estadual e das municipais, desse total, são 254 pessoas que estão desalojadas (que são as que tiveram que ir para residências de parentes ou amigos), e 151 desabrigadas (que estão em abrigos municipais).
Hernanes Braz teve a casa tomada pela água, em Vila Rica, bairro de Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho
O município com a pior situação é Vila Velha, onde são 139 moradores que tiveram que deixar suas residências, número que corresponde a mais de um terço de todos os desabrigados e desalojados do Estado. Na cidade, são 110 desalojados, a maioria da região de Grande Cobilândia, e 29 desabrigados que moram nos bairros Jardim Marilândia, São Torquato e Alvorada, Cobilândia.
> Vila Velha pede ajuda à Marinha para resgatar vítimas das chuvas
Olhando apenas os dados de desabrigados, Aracruz tem os maiores números. Na cidade são 80 moradores do bairro Morobá que tiveram que deixar suas residências e foram acolhidas na escola Honório Nunes de Jesus.
Alagamento em Cobilândia, bairro de Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
Na sequência, os municípios que mais sofrem com os reflexos das chuvas são Cariacica, com 53 desalojados, Vitória, com 31 desalojados e 11 desabrigados, e Viana, que tem 31 desabrigados. Pessoas também tiveram que abandonar suas casas em João Neiva, Vargem Alta, Serra, Linhares, Guarapari, Santa Leopoldina e Ibiraçu.
> Fundão é a cidade do ES em que mais choveu nas últimas 24h

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