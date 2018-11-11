Espírito Santo tem mais de 400 pessoas fora de casa

Em Cobilândia, bairro de Vila Velha, os moradores fizeram churrasco em meio ao alagamento Crédito: Patrícia Scalzer

O momento mais crítico já passou, mas as fortes chuvas registradas nos últimos dias no Espírito Santo deixaram para trás um rastro de destruição, estragos e prejuízos para centenas de capixabas. Apesar do volume de chuva ter caído e o alerta ter sido oficialmente retirado, cresceu o número de desabrigados e desalojados.

Em todo Espírito Santo já são 405 pessoas que estão fora de suas casas. Até a noite da sexta-feira (9), eram 240 pessoas.

Segundo dados do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil estadual e das municipais, desse total, são 254 pessoas que estão desalojadas (que são as que tiveram que ir para residências de parentes ou amigos), e 151 desabrigadas (que estão em abrigos municipais).

Hernanes Braz teve a casa tomada pela água, em Vila Rica, bairro de Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho

O município com a pior situação é Vila Velha, onde são 139 moradores que tiveram que deixar suas residências, número que corresponde a mais de um terço de todos os desabrigados e desalojados do Estado. Na cidade, são 110 desalojados, a maioria da região de Grande Cobilândia, e 29 desabrigados que moram nos bairros Jardim Marilândia, São Torquato e Alvorada, Cobilândia.

Olhando apenas os dados de desabrigados, Aracruz tem os maiores números. Na cidade são 80 moradores do bairro Morobá que tiveram que deixar suas residências e foram acolhidas na escola Honório Nunes de Jesus.

Alagamento em Cobilândia, bairro de Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho