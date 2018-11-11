Espírito Santo tem mais de 400 pessoas fora de casa

O momento mais crítico já passou, mas as fortes chuvas registradas nos últimos dias no Espírito Santo deixaram para trás um rastro de destruição, estragos e prejuízos para centenas de capixabas. Apesar do volume de chuva ter caído e o alerta ter sido oficialmente retirado, cresceu o número de desabrigados e desalojados.
Em todo Espírito Santo já são 405 pessoas que estão fora de suas casas. Até a noite da sexta-feira (9), eram 240 pessoas.
Segundo dados do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil estadual e das municipais, desse total, são 254 pessoas que estão desalojadas (que são as que tiveram que ir para residências de parentes ou amigos), e 151 desabrigadas (que estão em abrigos municipais).
O município com a pior situação é Vila Velha, onde são 139 moradores que tiveram que deixar suas residências, número que corresponde a mais de um terço de todos os desabrigados e desalojados do Estado. Na cidade, são 110 desalojados, a maioria da região de Grande Cobilândia, e 29 desabrigados que moram nos bairros Jardim Marilândia, São Torquato e Alvorada, Cobilândia.
Olhando apenas os dados de desabrigados, Aracruz tem os maiores números. Na cidade são 80 moradores do bairro Morobá que tiveram que deixar suas residências e foram acolhidas na escola Honório Nunes de Jesus.
Na sequência, os municípios que mais sofrem com os reflexos das chuvas são Cariacica, com 53 desalojados, Vitória, com 31 desalojados e 11 desabrigados, e Viana, que tem 31 desabrigados. Pessoas também tiveram que abandonar suas casas em João Neiva, Vargem Alta, Serra, Linhares, Guarapari, Santa Leopoldina e Ibiraçu.