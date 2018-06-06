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Educação

Espírito Santo tem mais de 111 mil inscritos no Enem 2018

Em 2018, as provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 13:05
Crédito: Arquivo Pessoal
No Espírito Santo, 111.956 estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, segundo informações do governo federal. Em todo o País, mais de 6,7 milhões de estudantes garantiram sua inscrição para o exame. Desses, 3.521.181 tiveram a solicitação de isenção aprovada. Em 2018, as provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos consecutivos.
Desde a última edição, de acordo com o governo, participantes com deficiência auditiva tiveram acesso à Vídeo Prova, traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Em relação à segurança, questionada em outros anos, o número de detectores de metal foi incrementado, as provas passaram a ser personalizadas e estrearam os detectores de ponto eletrônico.
Espírito Santo tem mais de 111 mil inscritos no Enem 2018
 

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