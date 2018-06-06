Espírito Santo tem mais de 111 mil inscritos no Enem 2018

No Espírito Santo, 111.956 estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, segundo informações do governo federal. Em todo o País, mais de 6,7 milhões de estudantes garantiram sua inscrição para o exame. Desses, 3.521.181 tiveram a solicitação de isenção aprovada. Em 2018, as provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos consecutivos.