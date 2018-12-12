Espírito Santo tem caso de vítima de abusos sexuais de João de Deus

João de Deus Crédito: Reprodução/Instagram

Espírito Santo tem pelo menos um caso de vítima de abusos sexuais cometidos pelo médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. As informações são do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que está recebendo denúncias de todo o país e também de mulheres de fora do Brasil. Entretanto, o órgão não divulgou quantos casos há no Estado. tem pelo menos um caso de vítima de abusos sexuais cometidos pelo médium João Teixeira de Faria, conhecido como. As informações são do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que está recebendo denúncias de todo o país e também de mulheres de fora do Brasil. Entretanto, o órgão não divulgou quantos casos há no Estado.

Nos últimos dias, surgiram centenas de depoimentos de mulheres que acusam o médium de abusos sexuais enquanto ele estava sozinho com elas. Os casos teriam acontecido dentro da Casa de Dom Inácio de Loyola, centro espiritual em Abadiânia, Goiás. As denúncias foram reveladas no programa Conversa com Bial da TV Globo, e também pelo jornal "O Globo".

Diante disso, o Ministério Público de Goiás criou uma força-tarefa para apurar as acusações de abuso sexual feitas contra João de Deus, da qual participam cinco promotores e duas psicólogas. A equipe realizou, até as 17h desta terça-feira (11), 206 atendimentos a mulheres que se apresentaram como vítimas de João de Deus.

Estados Unidos, outra da Suíça e o formato de seus depoimentos ainda será definido. Já as outras se identificaram como sendo do Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Entre elas, duas residem no exterior, uma dos, outra da Suíça e o formato de seus depoimentos ainda será definido. Já as outras se identificaram como sendo do Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Todas as possíveis vítimas estão sendo orientadas a procurarem o Ministério Público de seu Estado, que ficará responsável pela coleta de depoimentos. Em seguida, essas provas serão enviadas para força-tarefa do MP-GO, que conta com cinco promotores de Justiça e duas psicólogas, informou em nota o Ministério Público goiano.

O procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, encaminhou, na tarde desta terça-feira (11), um ofício-circular aos procuradores-gerais de Justiça dos MPs Estaduais e do Distrito Federal solicitando que sejam designadas unidades de atendimento para colheita de depoimentos de possíveis vítimas do médium João de Deus.

Conforme destacado no documento, a solicitação considera a gravidade dos fatos relatados em matérias jornalísticas que apontam supostos crimes contra a dignidade sexual praticados na comarca de Abadiânia. Assim, a intenção é que as possíveis vítimas sejam atendidas nos seus locais de residência.

CONTATO



[email protected] . A maioria das possíveis vítimas fizeram contato (156 do total de 206, até o momento) por meio do canal criado exclusivamente para essa finalidade, o e-mail

Elas podem procurar o MP-GO pelo e-mail, pelos telefones 62 3243-8051 e 8052 ou presencialmente. No Espírito Santo, possíveis vítimas devem denunciar por meio do telefone 127, e-mail [email protected] ou presencialmente no Núcleo de Enfrentamento às Violências Domésticas de Gênero em Defesa dos Direitos das Mulheres (Nevid).

CASA



Apesar de não vir ao Espírito Santo há pelo menos cinco anos, o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, mantém uma casa no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. É nesse local que milhares de pessoas já foram atendidas por ele, que costumava vir duas a três vezes por ano ao Estado.