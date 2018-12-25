Espírito Santo tem alto risco de temporais

Três institutos de meteorologia emitiram alertas de chuvas fortes para os 78 municípios do Espírito Santo. A Defesa Civil também enviou uma mensagem alertando para chuvas intensas para todo o Estado; o órgão diz para as pessoas evitarem áreas alagadas e procurarem abrigos em locais seguros.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para acumulado de chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros por dia válido até as 11h desta quarta-feira (26).
Já o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu aviso de atenção para tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval que podem atingir as terras capixabas até a madrugada de quarta.
O Climatempo explicou que há uma área de baixa pressão no mar e áreas de instabilidade, que ajudam a formar nuvens bastante carregadas sobre o sul de Minas Gerais, Belo Horizonte e todo o Espírito Santo.
O instituto afirma que as condições são favoráveis à ocorrência de pancadas fortes de chuva que acontecem várias vezes ao longo do dia na capital mineira e especialmente no centro-sul do Espírito Santo e na Grande Vitória. Por conta do alto risco de temporais nestas localidades, o calor deve diminuir.
VEM MAIS CHUVA
Nesta quarta-feira (26), as áreas de instabilidade devem permanecer sobre o centro-sul e leste de Minas Gerais e também sobre o Espírito Santo.
No Estado, o Climatempo afirma que as áreas de instabilidade estão mais ativas, e que a situação é de perigo. Os modelos indicam chuva forte, frequente e volumosa para este fim de ano.