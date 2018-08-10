Espírito Santo tem alerta de queda brusca na temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia () emitiu na tarde desta sexta-feira (10) um alerta de declínio de temperatura, em grau de severidade 'perigo', para 53 cidades do. O alerta começa à meia-noite de sábado (11) e termina às 23h59 do mesmo dia.

Segundo o, a queda é devido ao ar frio de origem polar que deve chegar sobre a região Sudeste neste fim de semana. Pode chover de fraca a moderada intensidade no Estado. Emhá possibilidade de chuva a qualquer hora.

O Inmet pede para que, em caso de emergência, a população entre em contato com a Defesa Civil, no número 199.

A passagem de um grande ciclone extratropical pela costa Sul do Brasil deixa o mar bastante agitado na costa Sudeste no fim de semana. No Espírito Santo, o mar sobe um pouco durante o domingo (12), com ondas de até 1,5 metros, mas não há risco de ressaca, segundo o Climatempo.