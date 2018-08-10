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53 cidades

Espírito Santo tem alerta de queda brusca na temperatura

De acordo com o instituto, a temperatura deve ter declínio maior que 5ºC; o alerta foi emitido para 53 cidades do Espírito Santo

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 19:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 19:32
Alerta de declínio de temperatura Crédito: Reprodução | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na tarde desta sexta-feira (10) um alerta de declínio de temperatura, em grau de severidade 'perigo', para 53 cidades do Espírito Santo. O alerta começa à meia-noite de sábado (11) e termina às 23h59 do mesmo dia. 
De acordo com o instituto, a temperatura pode ter queda maior que 5ºC.
> Capixaba registra -4ºC e água congelada em aventura no Pico da Bandeira
Segundo o Climatempo, a queda é devido ao ar frio de origem polar que deve chegar sobre a região Sudeste neste fim de semana. Pode chover de fraca a moderada intensidade no Estado. Em Vitória, há possibilidade de chuva a qualquer hora.
O Inmet pede para que, em caso de emergência, a população entre em contato com a Defesa Civil, no número 199.
 
MAR AGITADO
A passagem de um grande ciclone extratropical pela costa Sul do Brasil deixa o mar bastante agitado na costa Sudeste no fim de semana. No Espírito Santo, o mar sobe um pouco durante o domingo (12), com ondas de até 1,5 metros, mas não há risco de ressaca, segundo o Climatempo.

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