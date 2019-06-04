Espírito Santo tem alerta de queda brusca na temperatura

publicou um alerta nesta terça-feira (4) para uma queda brusca de temperatura, com um declínio entre 3ºC e 5ºC. O aviso é válido até as 18h desta quarta-feira (5). Como risco potencial, o instituto destaca leve risco à saúde.

chegou intensa no. A terça-feira (4) amanheceu com tempo nublado e forte ventania na. Umachegou ao Estado e já influencia o tempo desde segunda-feira (3).

Nesta terça (4), as áreas de instabilidade deste sistema deixam o tempo instável na maioria das áreas. Pode chover de moderada a forte intensidade a qualquer hora do dia, inclusive na Grande Vitoria. Máxima esperada de 28°C e, a mínima, 22°C.

Com a passagem deste sistema, ao contrário do ar seco que marcou o final de semana, a umidade aumenta no Estado principalmente nas áreas próximas ao litoral, onde pode chover a qualquer hora pelo menos até quinta-feira (6). Entre quarta-feira (5) e quinta-feira, a máxima esperada é de 26°C, enquanto a mínima pode ser de 20°C. Um pouco do ar frio que acompanha a frente fria chega ao ES.