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Mudanças climáticas

Espírito Santo tem alerta de queda brusca na temperatura

Uma frente fria chegou ao Estado e já influencia o tempo desde segunda-feira
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

04 jun 2019 às 18:26

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 18:26

A temperatura pode cair bruscamente no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta nesta terça-feira (4) para uma queda brusca de temperatura, com um declínio entre 3ºC e 5ºC. O aviso é válido até as 18h desta quarta-feira (5). Como risco potencial, o instituto destaca leve risco à saúde.
A mudança climática chegou intensa no Espírito Santo. A terça-feira (4) amanheceu com tempo nublado e forte ventania na Grande Vitória. Uma frente fria chegou ao Estado e já influencia o tempo desde segunda-feira (3).
> Marinha do Brasil alerta para ondas de até 4 metros no ES
Nesta terça (4), as áreas de instabilidade deste sistema deixam o tempo instável na maioria das áreas capixabas. Pode chover de moderada a forte intensidade a qualquer hora do dia, inclusive na Grande Vitoria. Máxima esperada de 28°C e, a mínima, 22°C.
Com a passagem deste sistema, ao contrário do ar seco que marcou o final de semana, a umidade aumenta no Estado principalmente nas áreas próximas ao litoral, onde pode chover a qualquer hora pelo menos até quinta-feira (6). Entre quarta-feira (5) e quinta-feira, a máxima esperada é de 26°C, enquanto a mínima pode ser de 20°C. Um pouco do ar frio que acompanha a frente fria chega ao ES.

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