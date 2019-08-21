Espírito Santo registra cinco casos suspeitos de sarampo

O Espírito Santo registrou cinco casos suspeitos de sarampo até esta quarta-feira (21). Além do caso já confirmado em Cariacica, os pacientes seguem em observação nos municípios de Alegre, Santa Leopoldina, São Mateus, Viana e Vitória. O caso suspeito em Vila Velha foi descartado.
De acordo com as informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), só neste ano já foram recebidas 94 notificações de suspeita da doença. No entanto, 88 foram descartadas.
O aumento do número de casos deve servir de alerta para a importância da vacinação, como ressaltou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.
"A ampliação da vacinação das crianças de seis meses a menores de um ano residentes em todos os municípios é uma ação recomendada pelo Ministério da Saúde em decorrência do aumento de casos da doença em alguns estados”, explicou, por meio da assessoria.
VACINAS
O Estado segue em alerta por conta da volta do sarampo. Nesta semana, a Sesa recebeu um reforço de 22 mil vacinas para aumentar a imunização contra a doença. A expectativa é de que mais 20 mil doses sejam recebidas até o final do mês e distribuídas para os municípios. No último fim de semana, as prefeitura promoveram mutirões para vacinação em algumas unidades de saúde.