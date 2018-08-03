Espírito Santo registra 19 mortes por gripe

O Espírito Santo já registrou, até a tarde desta quinta-feira, 19 mortes por gripe este ano. O vírus que mais matou foi o Influenza A H1N1 que fez 14 vítimas. Esse, aliás, é também o que mais infecta as pessoas: de uma semana pra cá, foram quatro novas ocorrências e o número de infectados passou de 92 para 94. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

No total, o Estado já teve 145 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O vírus influenza A H3N2, causador da supergripe, é o segundo a causar mais mortes: foram 3 casos e 44 infectados. Paralelo a isso, cinco pessoas foram infectadas pelo vírus Influenza B, que causou duas mortes.

Grande Vitória

Em Vila Velha, foram 109 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, sendo duas mortes, uma por H1N1 e outra por Influenza B. Enquanto isso, em Vitória três pessoas morreram por conta da gripe: duas foram causadas pelo vírus H1N1 e uma pelo H3N3.

Em Cariacica, também foram registradas três mortes, porém, uma causada pelo vírus Influenza B e duas pelo H1N1.

Até a publicação desta matéria a Prefeitura da Serra não enviou os números referentes ao município.

Prevenção

Para evitar a infecção pelo vírus, a Sesa dá três orientações mais pertinentes:

- Lavar sempre as mãos com água e sabão;

- Evitar colocar as mãos no rosto, em especial na boca e no nariz;