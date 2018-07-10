Espírito Santo pode ter a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira

divulgou nesta terça-feira (10) que, devido a uma massa de ar polar que vai chegar aonesta semana, a temperatura vai cair significativamente e, por conta disso, a madrugada de quinta-feira (12) pode ser a mais fria de 2018 até agora.

A partir da tarde desta quarta-feira (11) a temperatura já começa a baixar em todo o Estado. O ar polar vai persistir até o fim da semana, quando poderá esfriar ainda mais.