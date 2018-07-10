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Ar polar

Espírito Santo pode ter a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira

As informações são do site Climatempo, que informou a chegada de uma nova massa de ar polar no Espírito Santo a partir desta quarta (11)

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 18:58
Frio intenso em Vargem Alta, região Serrana do Espírito Santo Crédito: Paulo Uliana
O Climatempo divulgou nesta terça-feira (10) que, devido a uma massa de ar polar que vai chegar ao Espírito Santo nesta semana, a temperatura vai cair significativamente e, por conta disso, a madrugada de quinta-feira (12) pode ser a mais fria de 2018 até agora.
A partir da tarde desta quarta-feira (11) a temperatura já começa a baixar em todo o Estado. O ar polar vai persistir até o fim da semana, quando poderá esfriar ainda mais.
Este, possivelmente, será o novo recorde de frio no Espírito Santo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura na capital capixaba este ano foi de 15,4°C, em 7 de julho.
AVISO DE ATENÇÃO PARA ITAPEMIRIM
O Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) emitiu um aviso de atenção nesta terça-feira (10) com 'risco de fenômeno adverso'; ventos costeiros estarão intensos durante esta terça, podendo se estender para a madrugada de quarta-feira (11).
ES pode ter a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira

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