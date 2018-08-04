Espírito Santo já registra 33 casos de malária, segundo prefeituras

Laboratório de testes rápidos foi instalado em uma unidade de saúde não inaugurada em Vial Pavão. O local vai funcionar 24 horas para atender a população. Crédito: TV Gazeta Noroeste

O Espírito Santo já registrou 33 casos de malária em municípios da Região Noroeste do Estado. São 29 em Vila Pavão e quatro em Barra de São Francisco. As informações são das secretarias municipais de saúde, no entanto ainda não foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que pretende atualizar os dados somente na tarde deste sábado (4). Uma morte foi confirmada e duas são investigadas.

O número de casos da doença subiu bastante desde que o surto foi noticiado em primeira mão pelo colunista do Gazeta Online, Leonel Ximenes. Na manhã de sexta-feira (3), eram contabilizados 11 casos. Durante a tarde, o número subiu para 25.

O primeiro caso de malária do Estado foi registrado no dia 01 de agosto mas alguns pacientes já apresentavam o sintoma desde o final de julho. A partir de então, se deu início ao monitoramento da doença.

CONTROLE

A Secretaria de Estado da Saúde informou que a situação está sendo controlada, mas que as pessoas devem se prevenir. Caso sintam algum dos sintomas da doença, devem procurar uma unidade de saúde.

Por contado surto, um laboratório foi montado em uma unidade de saúde não inaugurada em Vila Pavão. O local vai funcionar 24 horas para agilizar a realização dos exames. Equipes de saúde fazem coletas de sangue onde tiveram casos confirmados. Como se trata de um teste rápido, o resultado sai em cerca de 15 minutos.

Os pacientes diagnosticados com a malária estão sendo medicados a cada 12 horas e ficam em observação por conta de uma possível reação adversa aos remédios. A orientação é de que as pessoas intensifiquem o uso de repelentes e usem roupas que cubram o corpo para se proteger do mosquito que transmite a doença.

Nova Venécia, Barra de São Francisco e Ecoporanga também entraram na força-tarefa. Também foi intensificado o uso do carro do fumacê. Quem apresentar os sintomas - que são febre alta, tremedeira e calafrios - devem procurar uma unidade de saúde ou o próprio laboratório pra fazer a coleta do sangue. Além de Vila Pavão, municípios vizinhos como, Barra de São Francisco etambém entraram na força-tarefa. Também foi intensificado o uso do carro do fumacê.