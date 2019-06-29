'Espero que as pessoas não peguem mais o carro depois de beber', diz ciclista

Acidente na Rodovia do Sol deixou cinco ciclistas feridos, na manhã deste sábado (29), em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

preso. Membro do grupo de ciclistas Rodorace, envolvido no acidente que deixou cinco feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha, o representante comercial Leonardo Albernaz, de 39 anos, espera que o motorista e estudante universitário que conduzia o Renault Logan permaneça

Leonardo estava junto com o grupo no momento que foram atingidos pelo carro. "A gente seguia pelo acostamento, perto de um posto de gasolina, quando ouviu o barulho do pneu freando. Ninguém teve tempo de reação para desviar. O motorista estava na pista da esquerda e já entrou na pista da direita desgovernado até nos atingir. Foi muito rápido. Só vi meus amigos no chão e logo buscamos socorro", relembrou Leonardo.

Leonardo ressalta que o acidente é uma situação que indigna muito só de imaginar que o motorista pode sair da prisão a qualquer momento. Veja a entrevista que ele concedeu ao Gazeta Online:

Quais cuidados vocês tomam para garantir segurança durante o treino?

Muitos ciclistas sabem que nosso grupo é tradicional e se reúne semanalmente. Vem gente de toda a Grande Vitória. Somos ciclistas profissionais, minha filha mesmo em breve vai viajar para competir. Todo mundo sabe das regras de segurança, usa capacete e roupas de cores claras para chamar ainda mais atenção durante os treinos.

O que você espera depois do acidente?

Espero pelo menos que ele (o motorista) seja preso, que pague pelo crime que eles cometeram e que sirva de exemplo para que outras pessoas não peguem o carro depois de beber. Muitas dessas pessoas só pensam nelas, eles não pensam que podem matar outras pessoas que têm famílias em casa esperando por elas.

Vocês tem informação sobre o motorista ter ingerido bebida alcoólica?

Sei que ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas nitidamente apresentava características de quem bebeu. Dava para ver pelos gestos e os movimentos lentos.

Você sabe o que provocou o acidente?