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Acidente na Rodovia do Sol

'Espero que as pessoas não peguem mais o carro depois de beber', diz ciclista

A declaração foi de um dos integrantes do grupo Rodorace envolvido no acidente da Rodovia do Sol, na manhã deste sábado (29), em Vila Velha

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2019 às 20:53
Acidente na Rodovia do Sol deixou cinco ciclistas feridos, na manhã deste sábado (29), em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho
Membro do grupo de ciclistas Rodorace, envolvido no acidente que deixou cinco feridos na Rodovia do Sol, em Vila Velha, o representante comercial Leonardo Albernaz, de 39 anos, espera que o motorista e estudante universitário que conduzia o Renault Logan permaneça preso.
Leonardo estava junto com o grupo no momento que foram atingidos pelo carro. "A gente seguia pelo acostamento, perto de um posto de gasolina, quando ouviu o barulho do pneu freando. Ninguém teve tempo de reação para desviar. O motorista estava na pista da esquerda e já entrou na pista da direita desgovernado até nos atingir. Foi muito rápido. Só vi meus amigos no chão e logo buscamos socorro", relembrou Leonardo.
> Motorista e passageira são presos após atropelarem ciclistas em Vila Velha
Leonardo ressalta que o acidente é uma situação que indigna muito só de imaginar que o motorista pode sair da prisão a qualquer momento. Veja a entrevista que ele concedeu ao Gazeta Online:
Quais cuidados vocês tomam para garantir segurança durante o treino?
Muitos ciclistas sabem que nosso grupo é tradicional e se reúne semanalmente. Vem gente de toda a Grande Vitória. Somos ciclistas profissionais, minha filha mesmo em breve vai viajar para competir. Todo mundo sabe das regras de segurança, usa capacete e roupas de cores claras para chamar ainda mais atenção durante os treinos.
O que você espera depois do acidente?
Espero pelo menos que ele (o motorista) seja preso, que pague pelo crime que eles cometeram e que sirva de exemplo para que outras pessoas não peguem o carro depois de beber. Muitas dessas pessoas só pensam nelas, eles não pensam que podem matar outras pessoas que têm famílias em casa esperando por elas.
Vocês tem informação sobre o motorista ter ingerido bebida alcoólica?
Sei que ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas nitidamente apresentava características de quem bebeu. Dava para ver pelos gestos e os movimentos lentos.
Você sabe o que provocou o acidente?
A mulher que estava com o motorista disse que ela foi responsável pelo acidente, que na hora puxou o volante e acabou ocasionando tudo isso. Mas é uma questão que não cabe discutir aqui.

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