Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pai de Hilário

Esperidião Frasson vai a júri popular pela morte da cunhada

Esperidião teria contratado Renato e Victor Paiva (já falecido) para matar a vítima pela quantia de 4 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 01:31

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 01:31

Esperidião Carlos Frasson, ex-sogro da médica Milena Gottardi, chegando ao DML Crédito: Fernando Madeira
O acusado de ser um dos mandantes da morte da médica Milena Gottardi, em setembro do ano passado, Esperidião Frasson, irá a júri popular por outro homicídio. Ele é acusado de mandar matar a cunhada Lindonésia Frasson, em julho de 2003. A decisão foi da juíza da 2ª Vara de Ibiraçu, Claudia Copolillo Ayres, no mês de julho.
Esperidão foi pronunciado a júri popular com mais duas pessoas: Renato Carlos Gottarde e Elves Rosa. Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Esperidião teria contratado o policial militar Renato e Victor Paiva (já falecido) para matar a vítima pela quantia de 4 mil.
Chegando nas proximidades da casa da vítima, Renato permaneceu no veículo, enquanto Victor e Elvis desceram a rua de acesso à residência da vítima a pé, onde a encontraram na varanda da casa. Os dois obrigaram a vítima a entrar em casa para cometer o crime. Ela foi morta a tiros.
Várias testemunhas descrevem que o crime ocorreu após a morte do marido de Lindonésia, Valetim Frasson. Ocorreram desavenças da vítima com a família Frasson, inclusive com Esperidão devido ao latifúndio onde ela residia com os filhos. Ele teria realizado várias ameaças de morte.
Na pronúncia, a juíza determinou que Renato poderá recorrer em liberdade, já Elves teve a prisão preventiva decretada. Os três irão responder por homicídio qualificado por motivo fútil e por emboscada. 
Mostra-se presente o requisito da garantia da ordem pública, em decorrência da extensa ficha criminal do acusado, respondendo a outros processos, inclusive com condenação (roubo majorado), fazendo do crime meio de vida, demonstrando sua periculosidade e o risco social, diz a juíza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados