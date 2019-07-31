Escuna tem âncora roubada e afunda em Camburi

Escuna usada para passeios turísticos naufragou parcialmente Crédito: Vitor Jubini

Uma escuna de turismo afundou parcialmente após ter cabo e a âncora furtados na madrugada de ontem. A embarcação está perto do Píer de Iemanjá, entre a Praia de Camburi e o Canal de Camburi. Sem os equipamentos levados pelos criminosos, a escuna ficou à deriva, até se prender em um dos bancos de areia formados pela maré baixa. Quando a maré voltou a subir, a água entrou na embarcação, que ficou parcialmente submersa e inclinada.

A entrada de água na embarcação é chamada de adernamento. O dono da escuna, Ricardo Capiche, realiza passeios turísticos e havia acabado de realizar uma reforma do barco. Ricardo afirma que teve muito prejuízo. “O valor da âncora e do cabo é de quase R$ 3 mil. Mas, na verdade, o prejuízo é maior, porque eu também perdi várias coisas que estavam dentro do barco, danificadas pela água.”

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Ele afirma que os casos de furtos relacionados às embarcações não são raros. Em nota, a Polícia Militar informa que realiza o patrulhamento preventivo dia e noite em todo o bairro, inclusive na região do Píer de Iemanjá. Afirma também que desenvolve constantes ações de abordagens, cercos táticos, pontos base e visitas tranquilizadoras na região.

Uma equipe de peritos da Capitania dos Portos esteve no local. Um inquérito será instaurado para apurar causas e circunstâncias do incidente.