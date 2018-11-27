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Praia de Camburi

Escuna que estava naufragando por causa da chuva é recuperada

A escuna, que tem capacidade para 60 pessoas, havia afundado parcialmente, mas está flutuando de novo. O barco deve passar por uma reforma

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 11:59
Escuna que estava semi naufragada por conta das chuvas fortes é recuperada na Praia de Camburi Crédito: Eduardo Dias
Uma escuna com capacidade para 60 pessoas, que estava parcialmente naufragada na Praia de Camburi, está flutuando novamente. O naufrágio parcial da embarcação aconteceu após as chuvas do começo do mês de novembro.
De acordo com informações do mestre responsável por conduzir a escuna durante as navegações, Samuel Goulart, a água acumulada do convés da escuna foi retirada na última sexta-feira. Samuel afirmou que a embarcação será levada para um estaleiro, onde passará por uma reforma.
> Após chuva e vento, escuna que faz passeios turísticos está afundando
"Usamos uma bomba para retirar toda a água, limpamos e escuna e ela está flutuando novamente. Agora ela precisa de alguns reparos", explicou o mestre da embarcação.
Uma outra escuna que também estava ancorada próxima ao pier de Iemanjá já foi retirada do local. A embarcação maior tinha capacidade para 80 pessoas e será reformada.
"A escuna maior está em um estaleiro de Vila Velha, esperamos que ela esteja liberada para navegar até o final de dezembro", explicou Samuel.

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