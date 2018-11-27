Escuna que estava naufragando por causa da chuva é recuperada

Escuna que estava semi naufragada por conta das chuvas fortes é recuperada na Praia de Camburi Crédito: Eduardo Dias

Praia de Camburi, está flutuando novamente. O naufrágio parcial da embarcação aconteceu após as chuvas do começo do mês de novembro. Uma escuna com capacidade para 60 pessoas, que estava parcialmente naufragada na, está flutuando novamente. O naufrágio parcial da embarcação aconteceu após asdo começo do mês de novembro.

De acordo com informações do mestre responsável por conduzir a escuna durante as navegações, Samuel Goulart, a água acumulada do convés da escuna foi retirada na última sexta-feira. Samuel afirmou que a embarcação será levada para um estaleiro, onde passará por uma reforma.

"Usamos uma bomba para retirar toda a água, limpamos e escuna e ela está flutuando novamente. Agora ela precisa de alguns reparos", explicou o mestre da embarcação.

pier de Iemanjá já foi retirada do local. A embarcação maior tinha capacidade para 80 pessoas e será reformada. Uma outra escuna que também estava ancorada próxima aojá foi retirada do local. A embarcação maior tinha capacidade para 80 pessoas e será reformada.