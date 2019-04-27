Obra de Amilcar de Castro
Obra de Amilcar de Castro. Crédito: Marcelo Prest

Escultura milionária está abandonada no meio do mato no Cais das Artes

A escultura em aço foi feita por Amilcar de Castro em 1995 e doada, em 2010, pelo Instituto Sincades - ligado ao Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo - ao Estado para marcar o início da obra

Tempo de leitura: 8min
Publicado em 27/04/2019 às 23h10
Atualizado em 06/10/2019 às 11h01


