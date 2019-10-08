Confira a lista

Os alimentos que ajudam na prevenção do câncer

Nutricionista lista alimentos e temperos que podem ajudar a prevenir a doença e também auxiliar no processo de tratamento

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 19:03 - Atualizado há 6 anos

Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Paula Rus Perez - 08-10-19

Quando o assunto é a prevenção do câncer, há uma série de alimentos que podem auxiliar, assim como também há outros que podem oferecer ainda mais riscos para a saúde humana.

Para isso, o melhor é preferir os alimentos naturais aos ultra processados ou industrializados, ou seja, os ricos em fibras minerais e nutrientes que auxiliam o corpo a combater os erros do material genético.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a nutricionista Ana Paula Rus Perez elencou uma lista de alimentos que podem ajudar a combater o câncer, auxiliando na contenção desse crescimento desordenado das células, que é o câncer.

“Nenhum alimento de forma isolada vai promover a prevenção do câncer. Ele sempre tem que estar dentro de uma alimentação com contexto total saudável. Uma alimentação bem balanceada”

BRÓCOLIS E COUVE-FLOR

Brócolis e Couve Flor Crédito: Pixabay

Rico nas propriedades anticâncer. Uma pesquisa da Suécia aponta que a ingestão de uma a duas porções de brócolis por dia pode reduzir em até 40% os riscos de câncer de mama nas mulheres.

CHÁ VERDE

Chá verde Crédito: Pixabay

Rico em fibras. Consumir as plantas medicinais em forma de chá permite um maior aproveitamento de seus benefícios. No caso do chá verde, é possível aproveitar, na proteção de nossas células, as defesas que a própria planta cria para si mesma.

TOMATE

Molho de tomate Crédito: Pixabay

Por ser rico em licopeno, é um riquíssimo antioxidante e pode ajudar a prevenir o câncer de próstata, principalmente se for ingerido em altas temperaturas, como em molhos ou asados e acompanhados de uma gordura boa como o azeite.

CURRY

Curry Crédito: Pixabay

A mistura de temperos, como açafrão, cúrcuma e pimenta, ajuda na absorção da cúrcuma, que é um importante alimento na prevenção do câncer e também é usado na composição do curry.

GENGIBRE

Gengibre Crédito: Pixabay

Induz a morte das células que são malignas, além de possuir um efeito anti-inflamatório, que pode prevenir o aparecimento de uma célula cancerígena. A raiz ajuda também no fortalecimento das pessoas que também já estão em tratamento contra o câncer.

CHOCOLATE

Chocolate Crédito: Pixabay

Para quem procurava um doce na lista, aí está. Os chocolates com 70% ou mais cacau são fortes combatentes na prevenção do câncer.

PEIXES

Salmão Crédito: Pixabay

O ômega 3 é o grande aliado na prevenção do câncer, por isso os peixes são tão positivos, principalmente os de águas profundas e frias como a sardinha, a cavalinha e o salmão.

LINHAÇA OU CHIA

Linhaça Crédito: Pixabay

A linhaça e a chia são boa opções na ingestão de Ômega 3 para os vegetarianos que não consomem nenhum tipo de animal como o peixe. Além disso, essas sementes também são fortes anti-inflamatórios.

FRUTAS VERMELHAS OU CÍTRICAS

Frutas Vermelhas Crédito: Pixabay

No grupo das frutas é possível variar na escolha. É indicada a ingestão de cerca de 3 a 5 porções por dia. As frutas vermelhas como morango, framboesa, amora e a jabuticaba ganham destaque pois possuem nutrientes que podem evitar a proliferação das células cancerígenas. Já as cítricas, como o limão e a laranja, são ricas em vitamina C e também podem auxiliar nessa prevenção.

Dica: Comprar as frutas da estação podem auxiliar no consumo pois serão encontradas com mais facilidade, com preços mais em conta e terão ainda mais nutrientes por estarem em sua época natural. Assim, durante todo ano é possível aproveitar de uma grande variedade de frutas.

ATENÇÃO

A nutricionista alerta para uma atenção que o brasileiro, em geral, deve ter com um dos grandes amores nacionais: o churrasco. Ela destaca que este pode conter alto risco cancerígeno devido ao forte contato com a fumaça, principalmente às partes mais queimadas da carne.

