Escolas são obrigadas a relatar maus-tratos, dizem especialistas

Gladys Henriques Pinheiro juíza da 1ª Vara da Infância Crédito: Ricardo Medeiros

Diante de tantos casos trágicos de maus-tratos infantis no Estado, especialistas alertam que as escolas são obrigadas a denunciar possíveis crimes.

Não posso falar especificamente sobre o caso de Linhares porque não estou trabalhando nele, mas eu recebo muitas denúncias que vieram de escolas em situações que as crianças comentaram com o professor sobre o que sofriam, explicou a juíza da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra, Gladys Henriques Pinheiro.

De acordo com a magistrada, assim que a escola observa um sinal de maus-tratos deve acionar imediatamente o Conselho Tutelar, que, por sua vez, aciona a Vara da Infância. A vara onde atuo é protetiva. Assim que temos conhecimento de uma denúncia, tomamos as medidas protetivas, como tirar a criança da situação de risco. Procuramos colocá-la com um parente, mas caso não tenha um familiar, ela é acolhida em um abrigo.

DELEGACIA

Depois de acolhida, Gladys Pinheiro explica que o juizado comunica o Ministério Público e encaminha o caso para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), para que a questão criminal seja apurada.

De acordo com o titular da DPCA, Lorenzo Pazolini, fazer a denúncia não é uma opção, mas uma obrigação dos profissionais da escola. Se houver omissão, a pessoa está no mínimo cometendo uma infração administrativa, esclareceu, acrescentando que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que se o médico, professor ou responsável por um estabelecimento de atenção à saúde ou escola deixar de comunicar às autoridades a suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente estará sujeito à pena de multa de três a vinte salários mínimos.

Lorenzo Pazolini, Titular da DPCA Crédito: Carlos Alberto Silva

Assim que recebemos a denúncia, vamos averiguar se o caso procede. As denúncias são extremamente importantes, mas na prática nem todas são verídicas. Tem casos de pessoas que querem prejudicar alguém e acabam forjando crimes.

Havendo a confirmação de maus-tratos, Pazolini informou que solicita uma medida cautelar, como um mandado de busca e apreensão e prisão preventiva ou temporária.

Temos um projeto chamado de depoimento especial, que eu escuto a criança com áudio e vídeo. Já tive casos de crianças que não falavam, mas mostraram em gestos tudo que tinha acontecido com elas. Esse trabalho é feito numa sala separada, com apoio de assistentes sociais e psicólogos, e não em uma audiência, na frente do juiz, do promotor e até do agressor que podem inibir a fala da vítima, disse Gladys.

A juíza alerta que tem recebido muitos casos de abusos que acontecem dentro da casa onde as crianças moram. Os criminosos podem ser os próprios pais, ou amigos, padrastos, pessoas próximas da família que nem se imagina que se trata de um pedófilo, um abusador.