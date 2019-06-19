Escolas particulares dão receita de sucesso

Colégio Leonardo da Vinci teve maior média entre as particulares do Estado Crédito: Divulgação/Leonardo da Vinci

Vitória, e a São Domingos, em Bento Ferreira, também na Capital, são os colégios com melhor desempenho no ranking do Estado na nota objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre as instituições particulares. Esse levantamento, feito pela Folha de São Paulo, leva em conta apenas escolas com mais de 61 alunos que realizaram a prova. As escolas Leonardo da Vinci, na Praia do Canto, eme a São Domingos, em Bento Ferreira, também na Capital, são os colégios com melhor desempenho no ranking do Estado na nota objetiva doentre as instituições particulares. Esse levantamento, feito pela Folha de São Paulo, leva em conta apenas escolas com mais de 61 alunos que realizaram a prova.

De acordo com o coordenador do ensino médio do Da Vinci, Marcos Cardoso, o horário integral obrigatório, as viagens culturais e atividades extras a que os alunos são submetidos criam o combo perfeito para a nota do Enem aumentar. A escola teve 689,98 de média e ele acredita que a carga cultural que os alunos acumulam com teatro, música, arte e outros exercícios extracurriculares contribui bastante para o bom desempenho em provas como às do exame.

“Temos uma regularidade grande de simulados, o que prepara bastante para o Enem, e outras provas objetivas”, destaca, completando que para a redação a ideia é a mesma: “Na escola, os alunos têm acesso a um programa próprio pela internet que possui um banco de redações que eles mesmos escreveram, com acesso a correções e análises de professores. Isso também ajuda muito para terem repertório ao longo dos anos”, diz Marcos.

Nota Enem Crédito: Infografia

HORÁRIO AMPLIADO

Para o diretor da São Domingos, Leandro Carneiro, um dos principais fatores para os alunos terem alcançado um desempenho bom é o fato de eles ficarem em tempo integral no colégio. A escola obteve 680,01 de média. “Eles ficam das 7h10 às 16h tendo aulas específicas, gerais e com conteúdo bem explorado pelos professores. Além disso, têm atividades extras e outras avaliações que vão preparando todos ao longo do ano para o Enem e provas objetivas e conteudistas”, diz.

Segundo o diretor, numa prova como o Enem, a maior dificuldade é a escolha do curso. Ele avalia que quanto mais concorrido é o curso eleito, maior será a pressão que o aluno terá de conseguir uma nota alta. “Isso afeta muito o psicológico dele e os que escolhem cursos mais disputados acabam tendo essa preocupação maior. Quanto mais disputado é o curso, pior é para o aluno nesse sentido.”

FACILIDADES

De acordo com o professor Paulo Parso, do Da Vinci, com a preparação específica para o Enem e provas do mesmo modelo os alunos acabam tendo facilidade com a execução de testes dessa forma. Ele reforça que o acesso à cultura e atividades extracurriculares ajudam os alunos.

Para o professor, um dos grandes segredos também são os simulados. Ele explica que no caso do Da Vinci, em especial, muitos alunos passam a vida escolar na mesma instituição. Isso faz com que, de acordo com o projeto da escola, eles ganhem fôlego em exames a medida que aumenta a quantidade de conteúdo aprendido. “O repertório fica ampliado e desde o 9º ano do fundamental eles são submetidos a testes preparatórios”, diz.

NACIONAL

No topo da lista geral do Brasil, que inclui tanto escolas particulares quanto públicas, a maior média é do Instituto Dom Barreto, no Piauí, unidade privada com 723,93 pontos.