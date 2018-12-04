Escolas e faculdades mantêm aulas durante a greve

Escolas estaduais não cancelaram as aulas Crédito: Elton Lyrio

Mesmo com a greve dos rodoviários, que paralisou grande parte da frota dos coletivos na Grande Vitória, nesta terça-feira (4), no segundo dia do movimento, as aulas em escolas municipais, estaduais e faculdades na Grande Vitória não foram suspensas, mas há possibilidade de reposição.

A Universidade Federal do Espírito Santo informa que não haverá fornecimento de refeições no Campus Maruípe por conta da greve. Confira abaixo o funcionamento de outras instituições.

ESCOLAS MUNICIPAIS

Cariacica

A prefeitura informa que, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme), nenhuma escola teve o expediente suspenso. As unidades de ensino estão funcionando em horário reduzido. Se houver necessidade, será realizado calendário de reposição de aulas.

Até o momento, não estão previstas interrupções destes serviços para esta terça-feira (04).

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que as aulas seguem normais e as escolas estão trabalhando para garantir o funcionamento.

Serra

Segundo a prefeitura, o funcionamento das escolas está normal. Escolas com programação para aplicar provas nos dias de greve podem fazer o reagendamento de avaliações, caso seja necessário.





Vitória

A prefeitura ainda não deu um parecer sobre o funcionamento das escolas.

Serra

A prefeitura ainda não deu um parecer sobre o funcionamento das escolas.

Viana

A Secretaria de Educação de Viana informa que as aulas estão mantidas. Algumas escolas reorganizaram as atividades para atender aos alunos.

ESCOLAS ESTADUAIS

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que as escolas da rede estadual estão seguindo o calendário escolar vigente.

FACULDADES

Faesa

A Faesa informa que as atividades acadêmicas estão mantidas nesta terça-feira (4), conforme previstas no Calendário Acadêmico.

Ufes

O Departamento de Gestão de Restaurantes da Ufes informa que, nesta terça-feira (4), não haverá fornecimento de refeições no Restaurante Universitário do campus de Maruípe, devido à paralisação de rodoviários, que impossibilitou a chegada dos funcionários da equipe. O RU do campus de Goiabeiras funcionará em horário normal para o almoço, atendendo no salão menor.

Em relação às aulas, a Ufes orienta que os alunos que não conseguirem comparecer devem procurar o professor para verificar a necessidade de reposição. Caso o professor aplique alguma atividade avaliativa, o estudante deve procurá-lo para solicitar o reagendamento dessa atividade.

UVV

Os alunos que não conseguirem comparecer às atividades avaliativas desta terça-feira (4), na Universidade de Vila Velha, poderão fazer a Segunda Chamada gratuitamente. Porém, para tal, devem requerer a prova em até 24 horas após a falta, junto à coordenação do curso.

Multivix

Em virtude da redução do número de ônibus pelo Sindirodoviários, a Faculdade Multivix informa que manterá as provas previstas para o dia, mas, considerando a dificuldade que alguns alunos possam encontrar para chegarem para as atividades, os faltosos poderão realizá-las nos próximos dias, conforme novo calendário a ser divulgado pelas coordenações de curso. Ressaltamos que este procedimento é válido apenas para a Grande Vitória. As unidades de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Nova Venécia e São Mateus permanecem com seus calendários de provas inalterados.

Estácio

A faculdade informou que, até o momento, as aulas estão mantidas nesta terça-feira (4).

Católica de Vitória