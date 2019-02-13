Escolas do Grupo A prontas para brigar pelo grupo especial

Do amor até o Rio Amazonas, passando pelos heróis do dia a dia e pela luta do negro no Brasil. No próximo dia 22, quando acontecem os desfiles do Grupo A, o Sambão do Povo, em Vitória vai ser palco dos mais variados temas e cores.

As escolas Barreiros, Tradição Serrana, Andaraí e Chega Mais prometem desfiles de tirar o fôlego e uma bela disputa por uma vaga no Grupo Especial.

Pelo menos é o que garante Jadilson Luiz Damascena, presidente da Barreiros. Ele lembra que, ano passado, a escola deixou a desejar porque os três carros com alegorias não ficaram prontos. Mas, para o desfile de 2019, a ordem é perseguir uma bela perfomance.

“A Barreiros vai fazer um grande desfile, pois ficamos devendo do ano passado pra cá. Estamos com um visual lindo, e as fantasias são de se surpreender”, afirma o presidente.

Já na escola Chega Mais, que vai cantar as belezas e lendas do Rio Amazonas, a principal aposta é o chão, com as passistas e destaques. Mas a presidente da agremiação, Maria José Gegenheimer entrega qual apoio que a escola pretende conquistar.

“Estamos com destaques muito bonitos e fazendo tudo direitinho, para agradar aos jurados, mas, principalmente, queremos agradar ao povo que assiste aos desfiles. O mais importante é o público”, afirma ela, lembrando que, entre os cantos e contos sobre o Rio Amazonas, a crítica à falta de preservação também estará presente.

“Vamos falar das comunidades ribeirinhas, das lendas, e não podemos deixar de falar sobre o que as pessoas estão fazendo para matar o rio”, avisa.

HERÓIS SEM CAPA

A Andaraí vai falar de heróis. Mas esqueça aqueles personagens fictícios de histórias e filmes. A escola do bairro Santa Martha, em Vitória, leva para o Sambão do Povo o que o presidente da agremiação, Marcio Roberto Ricardo chama de “heróis do cotidiano”.

“Médicos, policiais, bombeiros... Todos esses são heróis do cotidiano, que não usam capa. Então, temos essa temática”, explica Márcio.

Para o dirigente, o diferencial da escola frente à outras agremiações é a união entre os integrantes das alegorias.

“Estamos juntos há três anos. Bateria, comissão de frente... Todos tê um entrosamento muito bom. Isso é o nosso destaque. Temos um chão muito bom”, avisa o presidente da Andaraí.

Outra escola a brilhar no Sambão do Povo no próximo dia 22 é a Tradição Serrana. O samba-enredo escolhido é “O grito ecoou... No sorriso e no abraço do negro, a esperança brotou”.

FICHA TÉCNICA

TRADIÇÃO SERRANA

Fundação: 2.000.

De onde é: Feu Rosa, Serra.

Samba-enredo: O grito ecoou... No sorriso e no abraço do negro, a esperança brotou.

Resumo: a escola vai contar a história do negro no Brasil, da escravatura à saída dos quilombos. A Escola também canta o município de Fundão que, por muito tempo, foi um local de refugio para os negros que foram escravos.

Componentes: 700 a 800.

Alas: 16.

Carros alegóricos: 2.

Tripés: nenhum.

Cores da escola: azul e branco.

Componentes da Escola Tradição Serrana da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

ANDARAÍ

Fundação: 1946

De onde é: Santa Martha, Vitória.

Samba-enredo: Heróis: a esperança de um povo.

Resumo: o samba vai homenagear aquelas pessoas que, na fala do presidente da agremiação, não usam capas e salvam vidas todos os dias. Para ele, os herois do dia a dia são policiais, médicos e bombeiros.

Componentes: 1.000.

Alas: 14.

Carros alegóricos: 3.

Tripés: nenhum.

Cores da escola: verde e rosa.

Componentes da Escola de Samba AndaraÍ Crédito: Ricardo Medeiros

CHEGA MAIS

Fundação: 1980.

De onde é: Morro do Quadro, Vitória.

Samba-enredo: Contos e encantos do Amazonas, o rio da vida que banha o futuro do Brasil.

Resumo: em 2019, a escola leva para o Sambão do Povo as lendas e símbolos do Rio Amazonas, além de uma crítica à poluição que ele sofre. Estarão na avenida do samba elementos típicos do rio, como a flor vitória-régia e o boto-cor-de-rosa.

Componentes: 1.000.

Alas: 17.

Carros alegóricos: 3.

Tripés: 2.

Cores da escola: Azul e branco.

Gerusa Bacelar, Gabriela Gegenheimer e Gabriel Sampaio mostram uma das fantasias da Chega Mais Crédito: Marcelo Prest

UNIDOS DE BARREIROS

Fundação: 1972.

De onde é: Maruípe, Vitória.

Samba enredo: É tempo de amar.

Resumo: a Barreiros vai levar o amor para os ares do Sambão. A escola vai falar de amor e suas formas, inclusive, sobre o amor de Jesus Cristo pela humanidade, que segundo o presidente da agremiação, é o maior amor.

Componentes: 1.200.

Alas: 17.

Carros alegóricos: 2.

Tripés: nenhum.

Cores da escola: vermelho e branco.

VOTAÇÃO PARA GAROTA DO SAMBA ATÉ DIA 22

Ainda dá tempo de votar na Garota do Samba 2019, da TV Gazeta. As três finalistas são Suelen Freitas, da Mocidade Unida da Glória (MUG); Karolyne Moraes, da Unidos da Piedade; e Fernanda Moraes, da Unidos de Jucutuquara.

Elas foram escolhidas pelo júri entre sete representantes das escolas do grupo especial do Carnaval de Vitória.

Entre as três finalistas, você pode escolher a sua favorita. Para isso, basta entrar no site www.g1.globo.com/es