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Jardim Camburi

Escola de Vitória suspende provas após alunos reclamarem de mal-estar

Crianças de 8 e 9 anos apresentaram sintomas de Influenza como dor no corpo, dor de cabeça e, em alguns casos, febre. A instituição suspendeu as atividades avaliativas
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 mar 2019 às 18:30

Publicado em 28 de Março de 2019 às 18:30

Comunicado de escola particular de Vitória enviado aos pais Crédito: Reprodução
Uma escola particular de Jardim Camburi, em Vitória, suspendeu as atividades avaliativas nesta quinta (28) e sexta-feira (29) após alguns alunos da mesma turma do 4º ano apresentarem sintomas de mal-estar geral — como dor no corpo, dor de cabeça e, em alguns casos, febre. Em comunicado aos pais, a instituição relata que observou que algumas crianças têm ido para a escola com quadro clínico alterado.
Como medida preventiva, pedimos que a família cujo filho apresentar sintomas que possam indicar quadro clínico alterado, não seja encaminhado para a escola e procure o diagnóstico
Trecho do documento enviado aos pais
A direção pedagógica da escola anexou um documento no comunicado enviado hoje com os sintomas da Influenza (gripe), esclarecimentos e recomendações. A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a assessoria da instituição, que relatou que foi identificado que as crianças começaram a apresentar mal-estar já na terça-feira (26).
 DOCUMENTO  Sintomas da Influenza [PDF]
A assessoria informou, ainda, que outros alunos do ensino fundamental também reclamaram dos sintomas nesta quarta-feira (27) e, a partir disto, a escola viu a importância de emitir o alerta aos pais.
A unidade diz que acionou a Prefeitura de Vitória, e que foi explicado que os sintomas se encaixam com o de gripe porque, nesta época do ano — por conta da mudança de estação — é comum que nas escolas alunos apresentem este quadro.
A direção da unidade informou que as famílias estão muito sensibilizadas com o caso do surto na creche da Praia da Costa, em Vila Velha e, por conta disto, optaram por suspender as atividades avaliativas justamente para não causar transtorno para as famílias.
> Surto em creche de Vila Velha: mais uma criança vai para a UTI
Apesar disto, as aulas estão mantidas. "Achamos importante reagendar as provas e atividades avaliativas, deixar para fazer em outro momento. Mas as aulas estão acontecendo normalmente. Não é o caso para suspensão", finalizou.
Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória confirmou que a escola fez contato, mas que a unidade apenas pediu um esclarecimento de como proceder em casos como este, de alunos com Influenza. A prefeitura ressaltou que em momento algum a escola notificou formalmente os casos.
TEXTO DO COMUNICADO NA ÍNTEGRA
Prezados responsáveis,
Observamos que alguns alunos têm vindo de casa e/ou manifestado, na escola, dores no corpo, mal-estar e, às vezes, febre. Nossa Instituição de Ensino orientou que as famílias desses educandos busquem atendimento médico e permaneçam em casa.
Como medida protetiva, pedimos que a família cujo filho apresentar sintomas que possam indicar quadro clínico alterado, não seja encaminhado para escola e procure o diagnóstico.
Já buscamos orientações com a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória e estamos seguindo os procedimentos necessários para episódios com os sintomas relatados, que são compartilhados com as famílias nesta mensagem.
As provas do Ensino Fundamental I e do Fundamental II previstas para a tarde desta quinta-feira (28/3) e todas as avaliações agendadas nessa sexta-feira (29/3) foram canceladas. Novas datas de reposição serão informadas em breve. O dia letivo será mantido.
Contamos com a compreensão de todos.
Atenciosamente
Direção Pedagógica

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