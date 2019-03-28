Escola de Vitória suspende provas após alunos reclamarem de mal-estar

Comunicado de escola particular de Vitória enviado aos pais Crédito: Reprodução

Jardim Camburi, em Vitória, suspendeu as atividades avaliativas nesta quinta (28) e sexta-feira (29) após alguns alunos da mesma turma do 4º ano apresentarem sintomas de mal-estar geral — como dor no corpo, dor de cabeça e, em alguns casos, febre. Em comunicado aos pais, a instituição relata que observou que algumas crianças têm ido para a escola com quadro clínico alterado. Uma escola particular de, em, suspendeu as atividades avaliativas nesta quinta (28) e sexta-feira (29) após alguns alunos da mesma turma do 4º ano apresentarem sintomas de mal-estar geral — como dor no corpo, dor de cabeça e, em alguns casos, febre. Em comunicado aos pais, a instituição relata que observou que algumas crianças têm ido para a escola com quadro clínico alterado.

Como medida preventiva, pedimos que a família cujo filho apresentar sintomas que possam indicar quadro clínico alterado, não seja encaminhado para a escola e procure o diagnóstico Trecho do documento enviado aos pais

A direção pedagógica da escola anexou um documento no comunicado enviado hoje com os sintomas da Influenza (gripe), esclarecimentos e recomendações. A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com a assessoria da instituição, que relatou que foi identificado que as crianças começaram a apresentar mal-estar já na terça-feira (26).

DOCUMENTO Sintomas da Influenza [PDF]

A assessoria informou, ainda, que outros alunos do ensino fundamental também reclamaram dos sintomas nesta quarta-feira (27) e, a partir disto, a escola viu a importância de emitir o alerta aos pais.

Prefeitura de Vitória, e que foi explicado que os sintomas se encaixam com o de gripe porque, nesta época do ano — por conta da mudança de estação — é comum que nas escolas alunos apresentem este quadro. A unidade diz que acionou a, e que foi explicado que os sintomas se encaixam com o de gripe porque, nesta época do ano — por conta da mudança de estação — é comum que nas escolas alunos apresentem este quadro.

A direção da unidade informou que as famílias estão muito sensibilizadas com o caso do surto na creche da Praia da Costa, em Vila Velha e, por conta disto, optaram por suspender as atividades avaliativas justamente para não causar transtorno para as famílias.

Apesar disto, as aulas estão mantidas. "Achamos importante reagendar as provas e atividades avaliativas, deixar para fazer em outro momento. Mas as aulas estão acontecendo normalmente. Não é o caso para suspensão", finalizou.

Acionada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória confirmou que a escola fez contato, mas que a unidade apenas pediu um esclarecimento de como proceder em casos como este, de alunos com Influenza. A prefeitura ressaltou que em momento algum a escola notificou formalmente os casos.

TEXTO DO COMUNICADO NA ÍNTEGRA

Prezados responsáveis,

Observamos que alguns alunos têm vindo de casa e/ou manifestado, na escola, dores no corpo, mal-estar e, às vezes, febre. Nossa Instituição de Ensino orientou que as famílias desses educandos busquem atendimento médico e permaneçam em casa.

Como medida protetiva, pedimos que a família cujo filho apresentar sintomas que possam indicar quadro clínico alterado, não seja encaminhado para escola e procure o diagnóstico.

Já buscamos orientações com a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória e estamos seguindo os procedimentos necessários para episódios com os sintomas relatados, que são compartilhados com as famílias nesta mensagem.

As provas do Ensino Fundamental I e do Fundamental II previstas para a tarde desta quinta-feira (28/3) e todas as avaliações agendadas nessa sexta-feira (29/3) foram canceladas. Novas datas de reposição serão informadas em breve. O dia letivo será mantido.

Contamos com a compreensão de todos.

Atenciosamente