Escola de Afonso Cláudio é a melhor no ensino fundamental

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A escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Roberto Cristo, localizada em Afonso Cláudio , está no topo do ranking das instituições públicas com as melhores nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A escola ficou em primeiro lugar nos anos iniciais (1º ao 5º ano), com 8.4, e nos anos finais (5º ao 9º ano), com 6,4 (Veja lista completa no fim da matéria).

Localizada no interior do município, o secretário de Estado de Educação, Haroldo Rocha, destacou que o desempenho positivo da instituição é devido as características da comunidade, agrícola e de imigração italiana e alemã, que têm mais zelo com os filhos. "Eles têm os melhores índices de avaliação. Então penso que lá tem muito a ver com a comunidade. A escola é muito próxima da comunidade, que é agrícola, descendente de italianos, alemãs, uma comunidade muito zelosa com os filhos", explica.

Somado a isso, o secretário também destacou o esforço da equipe pedagógica. Essa escola tem uma equipe muito bem articulada no ponto de vista pedagógico. Acho que é convergência dessas duas dimensões que dão esse resultado extraordinário, disse.

CARIACICA

Outra unidade que ganhou destaque no ranking de notas do Ideb foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental Boa Vista, localizada em Cariacica. A instituição ficou em segundo lugar nos anos iniciais, com 8,3 pontos. Haroldo Rocha afirmou que a família e a escola têm o papel principal para estimular a criança nos estudos. "Cariacica é o efeito extraordinário do trabalho da escola. Essa escola tem uma tradição grande, tem anos e anos, a escola mais premiada da nossa rede. Todo Prêmio Sedu Boas Práticas ela está sempre ganhando".

O estímulo à leitura também contou pontos para garantir à escola de boa vista uma boa colocação. Os alunos são estimulados a ler, junto das famílias. No final do ano, a escola faz um tipo de olimpíada, quem ler mais, ganha um prêmio simbólico. Tem casos de alunos que leram 30 livros em um ano, ressalta.

IDEB

O Ideb é considerado um indicador de qualidade dos ensinos fundamental e médio, abrangendo as redes pública e privada. Ele é formado por duas variáveis: a nota no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb)  conhecida como Prova Brasil  e a taxa de aprovação. Um número é multiplicado pelo outro para formar o índice.

Considera-se que o Ideb mostra em que medida os estudantes estão aprendendo e passando de ano. Assim, para que o índice de uma escola ou rede cresça é preciso que o estudante aprenda, não repita o ano e frequente as aulas. O objetivo é que o Brasil tenha um Ideb médio de 6 no ensino médio até 2028.

Mesmo diferentes, o secretário de educação afirmou que as duas escolas têm características comuns. "Estou muito feliz. São duas escolas de ambientes diferentes, com o resultado bem parecidos, então isso motivador".



