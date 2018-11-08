Porto de Santana

Escola alaga e alunos ficam ilhados em Cariacica

O problema de alagamento na unidade de ensino é comum, de acordo com a costureira Elisângela Pampolim, de 37 anos

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 20:33

Redação de A Gazeta

Chuva alagou escola em Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal
Devido à forte chuva que atingiu alguns municípios do Espírito Santo, a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pedro da Silva, localizada no bairro Porto de Santana, em Cariacica, ficou alagada e estudantes ficaram ilhados, na tarde desta quinta-feira (8).
O problema de alagamento na região de Porto de Santana e, principalmente na escola, é comum, de acordo com a costureira Elisângela Pampolim, de 37 anos. "Eu fico revoltada porque toda vez que chove aqui fica assim. Alagou sala, alagou tudo. Da última vez a cozinha de lá ficou toda alagada. A prefeitura fala que vai resolver e nunca resolve nada", desabafou.
Segundo ela, os alunos estão ilhados e não conseguem sair da unidade de ensino. "A escola tem dois andares e os professores têm que levar todo mundo pra cima quando chove assim. A gente fica com muito medo", finalizou.
O OUTRO LADO
A Prefeitura de Cariacica informou que, com a chuva forte, os alunos foram liberados da aula. Mas seis alunos permaneceram no local para esperar a van escolar. "Depois que os alunos foram liberados da escola, o volume de chuva aumentou, ainda mais, e a rua em frente ao colégio ficou alagada. Isso acontece porque a rede de drenagem é antiga", dizia a nota.
A nota ainda reforçou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) não tem previsão para obras de drenagem na Rua da Assembleia.
 

