Escalador capixaba desaparece em monte entre Argentina e Chile

Fabrício Amaral está desaparecido Crédito: Montagem/Gazeta Online

Um escalador capixaba desapareceu após subir no monte Fitz Roy, localizado na fronteira do Chile com a Argentina, na região da Patagônia. O professor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vila Velha, Fabrício Amaral, 42 anos, estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannotta, conhecido como Mr Bean, que também está desaparecido.

Em entrevista para a repórter Mayara Mello, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (22), a irmã de Fabrício, Luciana Amaral, contou que o irmão, que tem vários anos de experiência no esporte, foi para a Argentina no dia 28 de dezembro para se preparar para a subida, e que o último contato que teve com ele foi antes do dia 16 de janeiro, data prevista a escalada.

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"O último contato que a gente teve com ele foi antes de subir, para avisar que estaria subindo, no planejamento dele. Ele sempre dava notícia antes de subir e quando desce. Então, qualquer escalada que ele vai fazer ele avisa pra gente por onde está indo, qual que é o planejamento dele, e a última notícia que ele deu foi antes do dia 16 pra avisar que estaria subindo nesse dia com a previsão de descer no dia 20, e que entraria em contato com a gente quando descesse", disse.

Segundo Luciana, a informação que a família recebeu é de que no dia 19 o tempo na região onde fica o monte piorou e que, desde a mudança climática, os escaladores não deram mais notícia.

"O Fábio, amigo do meu irmão, entrou em contato com o consulado da Argentina. As informações que a gente está tendo é por uma equipe de aproximadamente 20 escaladores que está auxiliando nas buscas", afirmou.

Luciana acredita que terá um notícia tranquilizadora com relação ao irmão, mas a falta de novidades vem pesando. "A família está esperando a melhor notícia, mas está muito difícil. Não tem nenhuma previsão de quando eles (equipe de busca) vão conseguir subir pra tentar esse resgate, mas ao mesmo tempo fica a esperança de ter uma notícia boa", finalizou.

Fabrício Amaral, 42 anos, estava acompanhado do escalador mineiro Leandro Iannotta, conhecido como Mr Bean Crédito: Arquivo Pessoal

RESGATE

Segundo o BLOGDEESCALADA.COM, uma equipe iniciou nesta segunda (21) as buscas nos possíveis lugares que Leandro Ianotta e Fabrício Amaral possam estar.

Ainda de acordo com o blog, os brasileiros estavam subindo o Fitz Roy para escalar a via “Franco Argentina”, de estão desaparecidos desde a última sexta-feira, quando foram vistos por volta do meio-dia na altura do local conhecido como "quinta enfiada".

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