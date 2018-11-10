Escadaria e muro ficam comprometidos após deslizamento em Vitória

Em Jaburu, bairro de Vitória, dois deslizamentos de terra deixaram escadaria e muro de uma casa comprometidos neste sábado (10); Defesa Civil acompanha situação dos bairros da Capital e monitora situação dos imóveis Crédito: Sebastião Luiz do Carmo

As chuvas, que já acumulam estragos de Norte a Sul do Espírito Santo, causaram dois deslizamentos de terra em Jaburu, bairro de Vitória, neste sábado (10). No local, parte da Escadaria Constantino acabou desabando com a umidade, atingindo uma mureta de uma casa, e um muro de uma outra residência, próximo à escadaria, ficou comprometido após contenção de terra ceder e ficar apoiada contra a edificação.

A Defesa Civil foi ao bairro e interditou parcialmente a casa que está com o muro sendo pressionado pelo barranco.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores de Gurigica e Jaburu, Sebastião Luiz do Carmo, nestes locais foram colocadas lonas para tentar impedir que mais água atinja o solo que já está afetado. Segundo ele, ninguém ficou ferido. "Na escadaria, ainda dá para passar, mas a beirada dela está se desfazendo. Acabou caindo e um pedaço dos destroços atingiu uma casa", detalha.

"Já o muro da residência que está comprometido, continua sofrendo a pressão do barranco que acabou deslizando. O barranco, na verdade, era uma contenção que rompeu e escorou na parede do vizinho", explica Sebastião, que garante que apesar de parcialmente interditada pela Defesa Civil, o imóvel não corre riscos do jeito que está. "O problema é se desmoronar mais alguma coisa. Mas as lonas foram colocadas para impedir isso", afirma.

LONAS SERVEM PARA IMPERMEABILIZAR O SOLO

Até o boletim da manhã deste sábado (10), Vitória contabilizava 31 desalojados, 11 desabrigados e nove casas interditadas. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil da Capital, Jonathan Jantorno, diz que os bairros mais afetados são Santa Teresa, Forte São João, Jaburu e o Morro do Quadro.

Ele confirmou que, com a estiagem, a Defesa Civil está colocando lonas nas encostas para impermeabilizar o solo.