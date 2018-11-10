Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Escadaria e muro ficam comprometidos após deslizamento em Vitória
Capital tem 31 desalojados

Escadaria e muro ficam comprometidos após deslizamento em Vitória

Fortes chuvas fizeram duas porções de terra se deslocarem na região de Jaburu; Defesa Civil interditou parcialmente um imóvel do bairro

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 19:34
Em Jaburu, bairro de Vitória, dois deslizamentos de terra deixaram escadaria e muro de uma casa comprometidos neste sábado (10); Defesa Civil acompanha situação dos bairros da Capital e monitora situação dos imóveis Crédito: Sebastião Luiz do Carmo
As chuvas, que já acumulam estragos de Norte a Sul do Espírito Santo, causaram dois deslizamentos de terra em Jaburu, bairro de Vitória, neste sábado (10). No local, parte da Escadaria Constantino acabou desabando com a umidade, atingindo uma mureta de uma casa, e um muro de uma outra residência, próximo à escadaria, ficou comprometido após contenção de terra ceder e ficar apoiada contra a edificação.
A Defesa Civil foi ao bairro e interditou parcialmente a casa que está com o muro sendo pressionado pelo barranco.
De acordo com o presidente da Associação de Moradores de Gurigica e Jaburu, Sebastião Luiz do Carmo, nestes locais foram colocadas lonas para tentar impedir que mais água atinja o solo que já está afetado. Segundo ele, ninguém ficou ferido. "Na escadaria, ainda dá para passar, mas a beirada dela está se desfazendo. Acabou caindo e um pedaço dos destroços atingiu uma casa", detalha.
"Já o muro da residência que está comprometido, continua sofrendo a pressão do barranco que acabou deslizando. O barranco, na verdade, era uma contenção que rompeu e escorou na parede do vizinho", explica Sebastião, que garante que apesar de parcialmente interditada pela Defesa Civil, o imóvel não corre riscos do jeito que está. "O problema é se desmoronar mais alguma coisa. Mas as lonas foram colocadas para impedir isso", afirma.
LONAS SERVEM PARA IMPERMEABILIZAR O SOLO
Até o boletim da manhã deste sábado (10), Vitória contabilizava 31 desalojados, 11 desabrigados e nove casas interditadas. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil da Capital, Jonathan Jantorno, diz que os bairros mais afetados são Santa Teresa, Forte São João, Jaburu e o Morro do Quadro.
Ele confirmou que, com a estiagem, a Defesa Civil está colocando lonas nas encostas para impermeabilizar o solo.
Em caso de risco, a população deve ligar para o número (27) 98818-4438 e informar a situação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados