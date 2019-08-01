Aviso meteorológico

ES tem previsão de frente fria, ventos fortes e ondas de 3,5 metros

A passagem desse sistema poderá provocar ondas em alto-mar de até 3,5 metros de altura; alerta foi feito pela Marinha do Brasil

Publicado em 1 de agosto de 2019

Ventos fortes no calçadão de Camburi Crédito: Marcelo Prest

Junto com a frente fria que está prevista para chegar ao Espírito Santo no final desta semana, deve vir, também, ventos fortes com velocidade de até 60 km/h. O alerta foi feito pela Marinha do Brasil no início da tarde desta quinta-feira (1).

No aviso meteorológico, o órgão relata que o sistema frontal vai provocar os ventos fortes entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e no Espírito Santo, ao Sul de Marataízes entre esta sexta-feira (2) e domingo (4) pela manhã.

A passagem desse sistema poderá provocar, ainda, ondas em alto-mar de até 3,5 metros de altura no litoral capixaba. Haverá também condições favoráveis à ocorrência de ressaca.

A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

