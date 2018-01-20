ES tem previsão de altas temperaturas até o fim de janeiro

Fevereiro chega com chuva no ES Crédito: Climatempo

O calorão que tem feito nesta semana deve permanecer pelo menos até o fim do mês de janeiro, mas fevereiro vai chegar trazendo chuva para o Espírito Santo. É o que prevê o Instituto Climatempo.

O sistema de alta pressão atmosférica conhecido como ASAS - Alta (pressão) Subtropical do Atlântico Sul - se intensifica sobre o Sudeste até o dia 24 de janeiro fazendo as temperaturas subirem cada vez mais e mantendo a chuva bem longe.

No entanto, a partir do dia 25, o fluxo de umidade muda e o ar úmido vai se concentrar entre Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Isto vai facilitar a formação de áreas de instabilidade persistentes que vão provocar chuvas frequentes e, por vezes fortes, e volumosas.